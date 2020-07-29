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【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠

商業 14:20 2020/07/29

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美心旗下多個餐飲品牌出招，推外賣優惠吸生意。（餐廳提供圖片）

本港食肆全日禁堂食，唯有力攻外賣。美心旗下多個餐飲品牌出招，推外賣優惠吸生意，折扣低至7折、小菜38元起。

URBAN
由即日起惠顧Urban City Diner及Urban Café Commune分店，所有堂食產品均可享外賣自取7折，特選外賣二人餐更低至$158起。
 
凡於8月31日前，於foodpanda惠顧URBAN外賣送遞餐牌滿$100，更可享8折優惠。

 

The Cheesecake Factory
凡惠顧外賣自取鹹食餐點及飲品，每滿$100，減$10。

 

m.a.x. concepts
凡惠顧外賣自取，即可享8折優惠。不過，優惠僅適用於simplylife、EXP、KOKOMI、miso、kikusan、MARKET SEA、THAI BASIL及明谷。

 

Wildfire Pizzabar
外賣一律可享8折優惠。全新餐目包括北京烤鴨特脆薄餅、精選套餐、意粉、小食及酒類飲品等，已於foodpanda及Deliveroo上架。

 

香港地
任何時段到香港地全線分店外賣自取，更可享88折優惠。

 

MX
各款「家嚐小菜」低至$38起。

 

丼丼屋
由即日起至8月14日，於deliveroo及foodpanda訂購外賣滿$200即可享7折優惠，而同期於Uber Eats訂購外賣滿$180即可享全單減$50優惠；由即日起至8月4日，惠顧外賣自取亦可享全單7折優惠。

 

香港一風堂
由即日起，顧客於下午2:30後可在全線香港一風堂分店以$48外賣自取一風堂混麵（原價$78）及函館鹽味拉麵（原價$72）。

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責任編輯：葉泳珊

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