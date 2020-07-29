【新冠肺炎】德國研究：近8成康復者心臟受損

▲ 德國有研究指出，近80%的患者康復後心臟會出現受損。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,667萬人確診，死亡人數也逼近66萬。但德國有研究指出，新冠肺炎病毒對患者心臟造成一定程度的損害，近80%的患者康復後，心臟會出現受損，更有不少患者出現心臟發炎的情況。

【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場

特朗普妒忌華府專家福西較受歡迎「無人鍾意我」

德國法蘭克福大學醫院主導的研究團隊，研究100名近期康復的新冠肺炎患者心臟狀況，這些患者年齡介乎45至53歲，包括無症狀患者至中度症狀患者，大多數都是在家中康復。

研究團隊使用了心臟磁力共振掃描（Cardiac MRI）、血液檢查及心臟組織活檢的方式，將上述康復者的數據，與50名健康人士、50名有潛在健康風險人士的數據作比對。結果顯示有78%的康復者心臟受損，而有60%的人心臟發炎。

MRI數據顯示，新冠肺炎感染者心臟會遭到病毒侵害，這種損害是與其染疾前的身體狀況、感染程度或過程、診斷時間等因素無關。

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵

【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩

而德國漢堡大學心臟和血管中心進行另一項研究，分析德國於4月8日至18日的39宗屍檢報告數據，死者的年齡介乎78歲至89歲，都驗出感染新冠肺炎。

結果顯示16名死者的心臟組織內存在病毒，但未顯示出心臟異常發炎或心肌炎的情況。研究人員指出，由於屍檢樣本數量較少，加上死者年齡偏高，因此需要進一步研究年輕患者群體。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒