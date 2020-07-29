  • 33°C
香港時間 : 2020729日 (三) 14:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】德國研究：近8成康復者心臟受損

環球社會熱點 14:19 2020/07/29

分享：

德國有研究指出，近80%的患者康復後心臟會出現受損。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,667萬人確診，死亡人數也逼近66萬。但德國有研究指出，新冠肺炎病毒對患者心臟造成一定程度的損害，近80%的患者康復後，心臟會出現受損，更有不少患者出現心臟發炎的情況。

【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場

特朗普妒忌華府專家福西較受歡迎「無人鍾意我」

德國法蘭克福大學醫院主導的研究團隊，研究100名近期康復的新冠肺炎患者心臟狀況，這些患者年齡介乎45至53歲，包括無症狀患者至中度症狀患者，大多數都是在家中康復。

研究團隊使用了心臟磁力共振掃描（Cardiac MRI）、血液檢查及心臟組織活檢的方式，將上述康復者的數據，與50名健康人士、50名有潛在健康風險人士的數據作比對。結果顯示有78%的康復者心臟受損，而有60%的人心臟發炎。

MRI數據顯示，新冠肺炎感染者心臟會遭到病毒侵害，這種損害是與其染疾前的身體狀況、感染程度或過程、診斷時間等因素無關。

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵

【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩

而德國漢堡大學心臟和血管中心進行另一項研究，分析德國於4月8日至18日的39宗屍檢報告數據，死者的年齡介乎78歲至89歲，都驗出感染新冠肺炎。

結果顯示16名死者的心臟組織內存在病毒，但未顯示出心臟異常發炎或心肌炎的情況。研究人員指出，由於屍檢樣本數量較少，加上死者年齡偏高，因此需要進一步研究年輕患者群體。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場
今日
【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場
特朗普：無人鍾意我 妒忌傳染病專家福西受歡迎
今日
特朗普：無人鍾意我 妒忌傳染病專家福西受歡迎
歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」
2020/07/28
歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
2020/07/28
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
2020/07/28
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
傳染病 疫情 德國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苖】Moderna疫苗猴子實驗 成功降傳播風險

下一篇文章

新加坡李顯龍3建議下任美國總統 與中國建穩定關係

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘
【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
新型冠狀肺炎全球疫情（07月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月29日 時間14:00）