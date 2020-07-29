▲ 【美國疫情】攞千萬政府援助買林寶堅尼 佛州男被控欺詐

新型冠狀病毒疫情下，美國政府推出薪資保護貸款計劃（Paycheck Protection Program，PPP）援助中小企。惟美國一名男子，將獲批的390萬美元（約3042萬港元）貸款用來購買林寶堅尼跑車等名貴商品，周一被司法部控告欺詐、向銀行作虛假陳述等多項罪名。

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案件主角是佛羅里達州29歲男子David T. Hines，他以多間搬運公司老闆名義，向政府申請1350萬美元貸款，今年5月順利獲批390萬美元。

惟被告未有將款項用於支付薪水，反大灑金錢在個人享樂上，買了一輛價值31.8萬美元的林寶堅尼跑車，瘋狂購物，並入住高級酒店，開支顯然與公司業務無關。

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他曾報稱已向員工支付薪水，但相關銀行紀錄卻不符合。他已經被捕，被控欺詐、向銀行作虛假陳述等多項罪名。當局已沒收有關跑車及他銀行戶口中的300多萬美元。

涉及薪資保護貸款計劃的騙案層出不窮，《洛杉磯時報》日前報道，近數周在11州至少有數十宗相關案件，不少都是公然詐騙，如涉偽造稅務紀錄，及不當使用資金等。

責任編輯：文青青

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