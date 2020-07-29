【第三波疫情】今月發病15人離世  13人住黃大仙 （附名單）

第三波疫情掀起近一個月，近一周每日確診數字達三位數，政府推防疫加辣後有望改善。多名專家指本地第三波疫情源頭，可能來自過萬名免檢入境人士海員來港換班，帶入病毒並在社區散播。食衛局局長陳肇始只回應「有實證支持會嚴肅跟進」。上周中政府才宣布要對海員先在船上進行檢疫，陰性結果才可上岸，並限制留港時間。

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按衛生防護中心資料，自1月至今月28日共有22人因新冠肺炎離世，全部是60歲或以上的老人家。當中15人是來自今月確診的個案，由 7月1日至28日止，香港累計已有1679宗確診，超過10人的染疫群組增至15個。今月15名離世者中，當中13人均居住黃大仙，5人為港泰護老院的院友。這15名離世者名單如下：

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