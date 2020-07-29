  • 33°C
香港時間 : 2020729日 (三) 14:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎

即市財經 14:07 2020/07/29

分享：

金管局前總裁、行政會議成員任志剛出席網上論壇時表示，香港絕對有能力抵禦第三次金融危機。（直播截圖）

金管局前總裁、行政會議成員任志剛表示，香港近年先後面對社會動盪、新冠肺炎及中美關係惡化的三個衝擊。他相信，去年爆發的社會事件源於社會收入分配不均、房屋問題等深層次問題。他早前指第三次金融危機正在醞釀中，但他深信香港絕對有能力抵禦。

香港有能力抵禦第三次金融危機

任志剛出席網上論壇時提及，去年發生的社會動盪源於社會深層次問題，期間市場亦有不少針對香港金融體系的謠言，但至目前為止一切仍然安好，而且在4月至7月期間有1200億元資金流入香港，反映本地金融市場仍然蓬勃，但事件仍然打擊香港吸引金融人才，形容是危機之一。

環球量寬推升資產價格 兼延遲價格調整出現

他早前接受金融學院訪問時指，第三次金融危機正在醞釀。他今日再補充，有信心香港有能力應對新一波金融危機，香港不論貨幣或金融、銀行體系、證券業等都非常穩健，「第三波危機在於上兩次金融危機都未解決，現在又有新一輪量寬，多個地方都有巨大財赤但資產價格持續上升，若有任何觸發點引致大調整，都會影響到金融體系」。

他不諱言，香港當然會受影響，但相信不會轉代成系統性危機。他又拒絕預測，最差情況下香港股樓價格跌幅，但認為環球量寬延遲資產價格出現調整。

對港府現財赤不感擔憂　債務佔GDP比率是零

他又提到，即使美元貶值但亦不會令港元與美元脫鈎，「除非美元貶值超過35%，就是一個大問題」，屆時聯滙下港元如與一隻沉船掛鈎，但他強調並不預期有關情況會出現。

香港經濟方面，政府早前宣布連串紓困措施，出現財政赤字。任志剛指，對港府出現財赤並不感到擔憂，特別是港府的債務佔GDP比率是零、而且政府過去多年累積1.1萬億元的財政儲備，「就是為了像目前的非典型情況使用」，相信外界不會因此質疑港府的財政及貨幣政策紀律。

相關文章：

【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）

【中美角力】任志剛：美國金融武器化 料華府不會採核彈式制裁

貨幣政策 經濟 香港股票 任志剛 香港金融管理局 行政會議 中美關係 樓價 GDP 金融

上一篇文章

【華為風暴】標普料亞太科企因華為禁令 損失1900億收入

下一篇文章

【新冠肺炎】蓋茨：疫苗是恢復社會正常關鍵　等待3至7天測試對疫情無幫助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄481億 超購近81倍
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄481億 超購近81倍
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10100元（第二版）
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周