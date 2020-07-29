【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎

▲ 金管局前總裁、行政會議成員任志剛出席網上論壇時表示，香港絕對有能力抵禦第三次金融危機。（直播截圖）

金管局前總裁、行政會議成員任志剛表示，香港近年先後面對社會動盪、新冠肺炎及中美關係惡化的三個衝擊。他相信，去年爆發的社會事件源於社會收入分配不均、房屋問題等深層次問題。他早前指第三次金融危機正在醞釀中，但他深信香港絕對有能力抵禦。

香港有能力抵禦第三次金融危機

任志剛出席網上論壇時提及，去年發生的社會動盪源於社會深層次問題，期間市場亦有不少針對香港金融體系的謠言，但至目前為止一切仍然安好，而且在4月至7月期間有1200億元資金流入香港，反映本地金融市場仍然蓬勃，但事件仍然打擊香港吸引金融人才，形容是危機之一。

環球量寬推升資產價格 兼延遲價格調整出現

他早前接受金融學院訪問時指，第三次金融危機正在醞釀。他今日再補充，有信心香港有能力應對新一波金融危機，香港不論貨幣或金融、銀行體系、證券業等都非常穩健，「第三波危機在於上兩次金融危機都未解決，現在又有新一輪量寬，多個地方都有巨大財赤但資產價格持續上升，若有任何觸發點引致大調整，都會影響到金融體系」。

他不諱言，香港當然會受影響，但相信不會轉代成系統性危機。他又拒絕預測，最差情況下香港股樓價格跌幅，但認為環球量寬延遲資產價格出現調整。

對港府現財赤不感擔憂 債務佔GDP比率是零

他又提到，即使美元貶值但亦不會令港元與美元脫鈎，「除非美元貶值超過35%，就是一個大問題」，屆時聯滙下港元如與一隻沉船掛鈎，但他強調並不預期有關情況會出現。

香港經濟方面，政府早前宣布連串紓困措施，出現財政赤字。任志剛指，對港府出現財赤並不感到擔憂，特別是港府的債務佔GDP比率是零、而且政府過去多年累積1.1萬億元的財政儲備，「就是為了像目前的非典型情況使用」，相信外界不會因此質疑港府的財政及貨幣政策紀律。

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