【小米股價】原中興執行副總裁曾學忠加入小米 任集團副總裁、手機部總裁（第二版）

▲ 原中興通訊執行副總裁曾學忠（前排右二）加入小米，擔任集團副總裁兼手機部總裁。

小米 （01810） 宣佈，原中興 （00763） 終端事業部CEO曾學忠加入小米，擔任小米集團副總裁兼手機部總裁，負責手機產品的研發和供應鏈等業務，向小米董事長雷軍匯報。雷軍在社交平台微博發文，歡迎曾學忠加入小米。

小米全日收報14.9元，升0.3%，成交14億元。

據悉，曾學忠自2006年起曾擔任中興通訊高級副總裁，分管中國區，期間在多個地區創造營收近10億的銷售業績，被中興內部稱作「曾十億」和「八大金剛」，他自2014年起，擔任中興執行副總裁，主管集團核心業務之一的終端事業部。

曾學忠2017年4月辭去中興職務，同月清華大學校辦企業紫光集團宣佈，曾學忠加盟紫光集團，任全球執行副總裁。他再於2019年3月辭職，2020年6月起則出任深圳市滙芯通信技術有限公司董事長。

內地媒體報道指，滙芯通信為小米有份投資企業，曾學忠將繼續擔任滙芯通信董事長，今後小米將與滙芯通信展開戰略合作。

小米自去年以來已吸引多位智能手機、電視業界猛將加盟，包括原聯想集團 （00992） 副總裁常程、原小辣椒手機創辦人王曉雁，原暴風電視CEO劉耀平均正式加入小米。

（第二版新增小米正式任命內容及更新小米股價）

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