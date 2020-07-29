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【小米股價】原中興執行副總裁曾學忠傳加入小米 負責供應鏈

即市財經 13:16 2020/07/29

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原中興執行副總裁曾學忠傳加入小米，或成為加盟小米的最新猛將。

內地媒體報道，原中興 （00763） 終端事業部CEO曾學忠將加入小米 （01810） ，負責供應鏈，或成為近年加入小米最新猛將。小米半日報14.8元，跌0.4%，成交5.4億元。小米暫未回應傳媒查詢。

報道稱，曾學忠自2006年起擔任中興通訊高級副總裁，分管中國區，期間在多個地區創造營收近10億的銷售業績，被中興內部稱作「曾十億」和「八大金剛」，他自2014年起，擔任中興執行副總裁，主管集團核心業務之一的終端事業部。

曾學忠2017年4月辭去中興職務，同月清華大學校辦企業紫光集團宣佈，曾學忠加盟紫光集團，任全球執行副總裁。他再於2019年3月辭職，2020年6月起則出任深圳市滙芯通信技術有限公司董事長。

小米自去年以來已吸引多位智能手機、電視業界猛將加盟，包括原聯想集團  （00992）  副總裁常程、原小辣椒手機創辦人王曉雁，原暴風電視CEO劉耀平均正式加入小米。

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