【奢華生活】香港半島董事A0千金公開徵男友！　超誇張條件嚇窒主持

半島酒店集團董事成員女兒、英日混血藝人Julia Colfer早前在日本節目首度亮相，其奢華生活公開後，引起了網民的熱烈討論。近日她再次接受日本節目訪問，分享她的奢華生活，更首度公開其驚人的擇偶條件。

現年23歲的Julia Hatori Colfer，是英國和日本的混血兒，其父是半島酒店集團的董事局成員Nicholas Timothy James Colfer，據知是香港顯赫的嘉道理家族的「重臣」。

千金小姐公開擇偶條件

Julia的母親是日本帽子設計師，Julia於日本讀書，近年更於東京出道發展演藝事業，繼早年她於節目上分享她的奢華生活後，日前她又在另一個節目《マルコポコリ！》中公開她的擇偶條件。23歲的Julia自爆從未戀愛過，小時候曾經向暗戀的男生送上長達3米的頸巾，可惜求愛失敗。

節目中被問及她心中的理想型對象，Julia直言：「有錢，我最愛錢！從小就愛！試過向婆婆要9兆日元（約6600億港幣）作零用錢，但沒有拿到，擁有9兆是我的人生目標，招募擁有9兆日元男生！」

超離地奢華生活

Julia從小就過著非常「離地」的生活，節目中提到她在香港位於加多利山、5000呎大的獨立屋，當中有五個房間、四個客廳、兩個飯廳及廚房。

在日本讀書時，她更獨自居於東京一棟獨立別墅內，她的房間在屋內最高層，如同一個高塔，屋內更有多達18盞名貴水晶吊燈。平時她在家只要一通電話，就有管家送上她需要的物品。

小時候Julia上學都有專屬司機以名車接送，上落車還有貼身管家抱她出入，因為她覺得走路是一件麻煩的事。

▲ Julia上落車還有貼身管家抱她出入，因為她覺得走路是一件麻煩的事。（日本節目截圖）

試過一次到達學校門口，Julia才發現自己沒穿皮鞋。從小已經要在英、日兩邊走的Julia，只會搭頭等機艙的位置，所以自小已是航空公司的VIP貴賓。

▲ Julia自小已是航空公司的VIP貴賓。（日本節目截圖）

應徵做時裝店員

出外用餐大多都在半島酒店內，要不就是高級餐廳，或者於豪華套房內舉行派對，身邊的賓客全都是名流，包括皇室御用珠寶公司高層、酒店集團高層、法國前總理兒子等。

Julia曾有「貼地」想法，試過到時裝店應徵做店員，不過從未有摺衣服經驗的她未有成功獲得錄取。

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