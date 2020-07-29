【中美角力】軟銀旗下英晶片商ARM換中國負責人　ARM中國要求政府及時介入和保護戰略資產

▲ ARM中國「換帥門」再起波瀾，團隊要求政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」。

孫正義旗下軟銀把控的英國晶片設計公司ARM就更換中國公司業務負責人，再度引發「換帥門」風波。ARM中國於微博發公開信指，近日公司受各方股東及董事會干擾，員工個人受威脅及騷擾，信尾要求政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」。值得留意，華為旗下海思半導體，是由ARM設計的晶片架構，事件發展或影響華為。

據彭博報道，ARM在一份聲明稱，集團仍致力於中國合資企業的發展，但其中國業務負責人拒絕離職。而該名負責人為ARM今年6月時計劃罷免的ARM中國董事長兼首席執行官吳雄昂。

ARM中國「換師門」再掀波瀾 籲政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」

ARM中國在微博發信並「@」標籤了多個政府部門及官媒，包括發改委、法院、警方、新華社、網信辦舉報中心等。

信中指出，總部位於深圳的中外合資公司ARM（安謀）中國，是中方投資人（包括中方股東包括多家央企、絲路基金等）於2018年4月與軟銀成立的，中資持股51%，中方並選派厚樸和安創為中方代表。自此，ARM中國擁有Arm在內地市場的永久性及獨家的產品銷售權利，和基於ARM技術的自主研發權利。

隨後信中指摘今年6月發生的「換帥門」，ARM聯合厚樸想罷免董事長和CEO，但公司部分投資者認為董事會決議有争議，並訴諸法律途徑。而近日ARM和厚樸的部分董事更開始派人接合資公司客戶；威脅修改、取消與合資公司的現有合同；及致電合資公司團隊進行針對員工個人的威脅和騷擾。

最後，ARM中國提出，要求政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」，要求確保股東爭議能得到合法解決。並附上多名員工的簽名支持。

綜合媒體報道，ARM中國6月發生「換帥門」，ARM和厚樸宣布撤換董事長兼執行長吳雄昂，因吳雄昂並未「披露他已經構成的利益衝突」，要求其自行辭職卻遭拒絕。不過，ARM中國則稱吳雄昂繼續履行董事長兼首席執行官的職責。

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