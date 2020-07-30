中美關係惡化或拖累Tesla股價？　分析：應盡快沽出

Tesla股價由年初至今累計上漲近3倍，大幅跑贏標普500指數和汽車同業的同期升幅，惟美股研究機構Trefis分析指，Tesla的銷售及產能依賴中國，中美關係惡化或對公司前景帶來隱憂。投資研究機構Bernstein近日亦表示，特斯拉目前的估值過高，建議投資人盡快沽出。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi日前在報告中寫道，雖然Tesla利潤不斷提高，且有擁有結構性優勢，但目前市值已相當於豐田和大眾汽車的總和，高得令人驚訝；其股價上漲幅度更令人聯想起90年代科網泡沫爆破，多於傳統汽車製造商的走勢，就算與大型藍籌科技股比較，或在最樂觀的情況下，亦難以證明估值合理。

Sacconaghi已將Tesla評級從「持有」下調至「賣出」，維持每股900美元的目標價，與周三（29日）收市價1499美元相比，潛在跌幅高達40%。

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另一研究機構Trefis則指出，特斯拉的銷售及產能均依賴中國，中美加劇對立成為該公司面臨的最大風險。Tesla去年在中國在業務收入佔整體的12％，該佔比預計會在今年翻一倍；而其設於加州費利蒙（Fremont）及上海超級工廠的年產能分別為20萬及49萬輛Model 3，意味中國佔Tesla產能的約30％。隨著Tesla擴大Model Y的產能，這比例亦將進一步上升。

美國國務院上周下令中國關閉駐侯斯敦總領事館，引來中方關閉美國駐成都總領事館，以作報復。Trefis指，日益惡化的中美關係和潛在的反美情緒，都可能會使中國政府及中國消費者遠離Tesla等美國品牌，損及其產品銷量；兩國在貿易戰中都瞄準半導體和通信等關鍵高科技領域進行打壓，Tesla亦可能成為中國政府的容易針對的目標（soft target）。