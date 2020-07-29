伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任

▲ 伊朗射導彈擊沉A貨美國航母 美軍：魯莽不負責任

美國和伊朗關係緊張，美軍戰機日前飛近伊朗客機，伊朗以軍演「還擊」。伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽舉行大型軍事演習，發射導彈擊沉一架仿真的美國航母。其後，伊朗派特種部隊游繩登陸甲板，多艘艦艇包圍航母。美軍譴責此舉加劇美伊關係，批評伊朗不負責任、魯莽。

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伊朗官媒周二（28日）報道，演習在霍爾木茲海峽附近舉行，革命衛隊向該國的西南海岸發動攻擊，擊沉美國航母是最後一個演習項目。霍爾木茲海峽是重要的航運通道。

由錄影可見，地面部隊向一架仿製的美國航母尼米茲號發炮，革命衛隊隨即在一架直升機上，向航母發射一顆導彈，似乎擊中航母的側面。航母的甲板上停放16架仿真的艦載戰機。

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仿製的尼米茲號長約200米，闊約50米；真的尼米茲號長超過300米，闊超過75米。後者上周五（24日）駛入中東海域，持續向伊朗施壓。

美國海軍譴責伊朗此舉魯莽和不負責任，又斥伊朗企圖威嚇和要脅美國。發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）發聲明指，美軍與盟國進行防禦軍演，是為了促進海上安全，但伊朗卻進行攻擊演習，試圖恐嚇和要脅美國。

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記者：韓羚