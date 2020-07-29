【中美角力】任志剛：美國金融武器化 料華府不會採「核彈式」制裁

▲ 金管局前總裁任志剛出席論壇時表示，即使美國針對個人及企業施加制裁，但相信仍無改香港作為國際金融中心的地位。

中美關係轉趨緊張，美國亦威脅會對中港官員或企業實體採取制裁。金管局前總裁、行政會議成員任志剛出席網上論壇時表示，香港最近一年面對三大挑戰，其中美國更將金融「武器化」。但任志剛預期，美國不會採取「核彈式」的制裁，而即使針對個人及企業施加制裁，亦不改香港作為國際金融中心的地位。

任志剛出席團結香港基金論壇時指，香港過去分別面對社會動盪、新冠肺炎及中美關係惡化的三個衝擊。就美國在港區國安法生效後，先後撤銷香港特殊待遇並多次威脅採取制裁，任志剛指自己有時對特朗普政府的言論感到不安而且關注（upset and concerned）。

任志剛：不理解特朗普形容國安法將港變成「一國一制」

他續指，特別是特朗普有一次在白官發言時形容，港區國安法實施標誌一國兩制終結、成為一國一制，他直言不理解對方為何會有相關結論，「現時中港仍然奉行兩個不同的貨幣及金融系統」。針對華府指法例剝削人民自由，任志剛承認的確是有侵蝕自由，「但那些是引起暴動的自由…我就不想得到相關自由」。

即使香港面對不同挑戰，任志剛唯一感到安慰的是，仍然有大量資金流入香港，而本港的金融體系仍然非常穩健。但他強調，不可以低估華府可能採取的措施，例如限制美國投資者投資中國或到中國融資集資等，形容「都是非常強而有力的措施」。

他坦言，希望華府不會對香港採取制裁措施，而針對港府或限制香港兌換美元更是「核彈式的武器」，而且美方不承認港府持有的美債相當於違約，他估計華府更大機會是列出個人及企業清單施加制裁，的確會帶來不便但影響相對有限，相信不會影響香港金融中心角色。

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