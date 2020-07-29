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【美國疫情】特朗普再捧神藥、轉發不實資訊 被記者追問憤怒離場

環球社會熱點 13:07 2020/07/29

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美國總統特朗普早前恢復每日新聞發布會後，當地時間周二（28日）的新聞發布會上，經記者一再追問關於他在社交媒體上轉載失實資訊時，一度憤然離場。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，總統特朗普早前恢復每日新聞發布會後，當地時間周二（28日）的新聞發布會上，經記者一再追問關於他在社交媒體上轉載失實資訊時，一度憤然離場。

總統特朗普前一晚在Twitterfacebook等社交媒體上轉載一條短片，隨即被Twitterfacebook以散播失實疫情資訊為由刪除。據美國有線電視新聞網（CNN）記者形容，片中一群醫生表示戴口罩無用，又曾聲稱有治療新冠肺炎的藥方，建議用外星人DNA來治療。

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新聞發布會上，CNN追問特朗普轉發相關資料的緣由，特朗普認為其中一名女醫生在研究瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）治療新冠肺炎的效果上，十分出色，但他表示自己不認識這位女醫生，也不知她來自什麼國家。

早前美國食品及藥物管理局（FDA）頒布的一項緊急授權，不再允許醫護使用羥氯喹治療新冠肺炎，指其會帶來嚴重副作用。

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當CNN記者再追問影片部分內容跟他過去一周勸國民戴口罩的措施自相矛盾時，總統特朗普憤然離場。

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記者：葉芷樺

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