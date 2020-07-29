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東風回A炒作一日即散？ 先例話你知：有排炒

即市財經 13:10 2020/07/29

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汽車股東風 （00489） 昨日宣布有意回歸A股，並擬登陸深圳創業板，消息推動東風股價急升近14%，惟今日股份回落。不過，據同業吉利 （00175） ，以至中芯 （00981） 等的經驗，股份回A不只是炒作一日，反而有機會是倍升的憧憬。

東風公布擬申請發行A股，並於深交所創業板上市，消息刺激東風股價昨日曾升27%，高見6.48元創5個月高位，收市仍升14%。不過今日股價回吐，半日跌6%。

相關文章：東風集團擬發行最多9.6億股A股　股價颷逾兩成

吉利石藥宣布回A後 股價續向好

股份回歸A股，除了發行新股可獲新資金，登陸A股市場亦可面對更多投資者，而且A股市場普遍較港股可承受更高股估值，因而回A為利好消息。不過，對東風的刺激是否一日即完？按早前的多隻股份的回A經驗，料仍有一段時間炒作。

在過去幾個月，多隻港股曾公布回A的計劃，藍籌汽車股吉利剛於6月底公布擬回歸A股創板，一個月間股價曾最高累升6成。另一藍籌股石藥 （01093） 5月底公布回A，股價亦累升約2成。

生科股康希諾 （06185） 登陸A股科創板進入直路，該股明天將科創板路演，今日港股股價先升逾1成。由該股由4月公布回A以來，股價已累升約8成。
相關文章：康希諾生物明日科創板路演　股價飈一成

中芯回A過程 股價曾勁升2倍

近日港股爆炒回A的焦點股是中芯 （00981） ，由回A消息加上「中國芯」概念，令中芯股價颷升，該股由5月初宣布回A計劃，至7月15日A股科創板掛牌前夕，股價曾升近2倍。不過值留意的是，中芯股價於A股上市後即急回吐。

從以上股份的經驗，隨着不斷的回A消息更新，將續持推動股價上攀，由宣布回A計劃，正式申請，到申請獲批，以至後市的A股招股反應等，都成港股炒作的催化劑。

以中芯的例子，還須留意北水的流向。在中芯回歸進入直路前，北水先行湧入中芯港股，炒高股價等A股上市。

東風才剛公布回A計劃，隨着其後計劃進一步落實，將成股價催化劑。

責任編輯：錢家鋒

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