  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【回歸A股】東風回A炒作一日即散水？ 先例話你知：未炒完

即市財經 16:59 2020/07/29

分享：

汽車股東風 （00489） 昨日宣布有意回歸A股，並擬登陸深圳創業板，消息推動東風股價急升近14%，惟今日股份回落，收市跌近5%。不過，據同業吉利 （00175） ，以至中芯 （00981） 等的經驗，股份回A不只是炒作一日，反而有機會是倍升的憧憬。

東風公布擬申請發行A股，並於深交所創業板上市，消息刺激東風股價昨日曾升27%，高見6.48元創5個月高位，收市仍升14%。不過今日股價回吐，半日跌6%。

相關文章：東風集團擬發行最多9.6億股A股　股價颷逾兩成

吉利石藥宣布回A後 股價續向好

股份回歸A股，除了發行新股可獲新資金，登陸A股市場亦可面對更多投資者，而且A股市場普遍較港股可承受更高股估值，因而回A為利好消息。按早前的多隻股份的回A經驗，料仍有一段時間炒作。

在過去幾個月，多隻港股曾公布回A的計劃，藍籌汽車股吉利剛於6月底公布擬回歸A股創板，一個月間股價曾最高累升6成。另一藍籌股石藥 （01093） 5月底公布回A，股價亦累升約2成。

生科股康希諾 （06185） 登陸A股科創板進入直路，該股明天將科創板路演，今日港股股價先升逾1成。由該股由4月公布回A以來，股價已累升約8成。
相關文章：康希諾生物明日科創板路演　股價飈一成

中芯回A過程 股價曾勁升2倍

近日港股爆炒回A的焦點股是中芯 （00981） ，由回A消息加上「中國芯」概念，令中芯股價颷升，該股由5月初宣布回A計劃，至7月15日A股科創板掛牌前夕，股價曾升近2倍。不過值留意的是，中芯股價於A股上市後即急回吐。

從以上股份的經驗，隨着不斷的回A消息更新，將續持推動股價上攀，由宣布回A計劃，正式申請，到申請獲批，以至後市的A股招股反應等，都成港股炒作的催化劑。

以中芯的例子，還須留意北水的流向。在中芯回歸進入直路前，北水先行湧入中芯港股，炒高股價等A股上市。

東風才剛公布回A計劃，隨着其後計劃進一步落實，將成股價催化劑。

責任編輯：錢家鋒

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

中芯國際（00981） 東風集團股份（00489） 吉利汽車（00175） 香港股票 A股 創業板

上一篇文章

【餐飲寒冬】稻香上半年蝕逾億　旗下Ringer Hut全面撤出香港（第二版）

下一篇文章

【騰訊股價】騰訊市值超越Facebook 年內股價累升42%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄560億 超購95倍
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄560億 超購95倍
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10101元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10101元（第二版）
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
消息：立法會選舉　政府決定押後1年