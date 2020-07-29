【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 即市財經 13:05 2020/07/29 分享： 黃金價格近日飛，突破每盎司1,900美元創歷史新高後，金價一直高踞不下。市場上指美元儲備貨幣地位受威脅評論此起彼落，美資大行高盛也加入戰團，直指美元地位或許正被黃金蠶食。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 2020/07/28 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 2020/07/27 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 2020/07/24 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/07/22 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入