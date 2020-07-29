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【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享）

即市財經 13:05 2020/07/29

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黃金價格近日飛，突破每盎司1,900美元創歷史新高後，金價一直高踞不下。市場上指美元儲備貨幣地位受威脅評論此起彼落，美資大行高盛也加入戰團，直指美元地位或許正被黃金蠶食。

...

欄名 : 交易講場

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