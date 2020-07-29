▲ 【美股期貨】3大指數期貨個別發展 觀望科技巨頭聽證會+議息結果

美股隔晚反覆向下後，美股期貨於亞洲時段個別發展，道指期貨跌近60點。市場觀望Alphabet（美：GOOGL）、facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）4大科技巨頭的聽證會，以及聯儲局議息結果。

另外，波音（美：BA）、通用汽車（美：GM）、Spotify（美：SPOT）等美股將於開市前公布業績，高通（美：QCOM）、PayPal（美：PYPL）、facebook等多股將於收市後放榜。

焦點新聞：

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【新冠肺炎】蓋茨料今年底前疫情死亡率大幅降低 疫苗是恢復社會正常關鍵

即市走勢：

【12︰14】美股期貨個別發展，道指期貨跌58點，報26239點；標指期貨跌2點，報3210點；納指期貨升9點，報10549點。

【12︰08】麥當勞（美︰MCD）次季業績昨晚出爐，全球同店銷售創自2005年來最差。麥當勞在業績會上表示，擬減持日本業務股權增加流動性，同時加快美國關店步伐。

【零售寒冬】麥當勞擬減持日本業務股權 兼加快削減美國分店

【12︰06】Victoria’s Secret母公司L Brands表示，準備削減15%的公司員工，涉約850個職位。

【零售寒冬】Victoria’s Secret母企裁員15%

【11︰56】德美利證券香港（TD Ameritrade）公布，將自8月3日起，向本港客戶取消投資在美國市場的網上股票、交易所交易基金（ETF）及期權的佣金。

【美股交易】德美利香港下周一起網上買賣美股及ETF等零佣金

【11︰28】微軟創辦人蓋茨表示，瑞德西韋 （Remdesivir） 等治療冠狀病毒的藥物可能會大幅降低今年的死亡率，但疫苗將是恢復正常社會的關鍵。蓋茨指出，新冠肺炎死亡率可能在年底之前大降。

【10︰00】蘋果（美：AAPL）手機自2月以來穩步上升，更是內地次季增長最快手機製造商。Counterpoint研究分析師Flora Tang指，iPhone 11仍是是內地最暢銷的型號。

蘋果手機第二季銷售按季增225% iPhone 11最暢銷

【10︰00】《彭博》報道，日資券商野村（Nomura）擬推行大規模成本控制計劃，周二率先對美國員工開刀，在投行部門裁員數十人，受影響人數少於一成。此外，瑞信（Credit Suisse）亦推行全面業務重組，以提升集團投行的表現。

銀行疫市輪流瘦身 野村裁減美投行人手、瑞信擬合併部門

【07︰30】美股反覆下跌，市場觀望財政刺激方案磋商結果，多隻焦點股業績遜預期，道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。

道指跌205點港股ADR跌181點 紐約期金創新高升0.7%

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責任編輯：梁浩碩