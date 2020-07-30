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【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）

即市財經 04:35 2020/07/30

分享：

【美股期貨】3大指數期貨個別發展　觀望科技巨頭聽證會+議息結果

聯儲局維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，主席鮑威爾言論偏悲觀，並提到要更多財政政策支持經濟。市場重點關注Alphabet（美：GOOGL）、facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）4大科技巨頭的反壟斷國會聽證會，另外，高通（美：QCOM）、PayPal（美：PYPL）等多股將於收市後放榜。

焦點新聞：

【美股焦點】特朗普力捧柯達變藥企　環球資金瘋炒柯達再倍升

【美股焦點】波音上季營收按年跌25% 遜預期

【美股焦點】一文看清焦點美股業績　星巴克靠中國力挺收入　AMD料受惠PlayStation 5及新Xbox

【新冠肺炎】蓋茨料今年底前疫情死亡率大幅降低　疫苗是恢復社會正常關鍵

世界旅遊組織：首5個月全球跨境外遊大減3億人次 業界損失約2.5萬億

即市走勢：

【04︰00】道指收市升160點，收報26539點，標指升1.2%，收報3258點，納指升1.4%，收報10542點。現貨金升17美元，報1961.6美元，美滙指數報93.3。

【02︰57】聯儲局主席鮑威爾言論偏悲觀，並提到要更多財政政策支持經濟。道指升幅擴大，最新報26446點，升149點。

【02︰16】現貨金價升12美元，報1956.6美元。全日高位曾見1960美元。

【02︰08】美滙指數續弱，跌0.4%，報93.33。現貨金升7.7美元或0.4%，報1952.3美元。

【02︰01】道指升100點，標指升0.9%，納指升1%。

【02︰00】儲局維持聯邦基金利率0至0.25厘不變。

【00︰57】道指升幅擴大，最新升92點，報26471點；標指升0.9%，報3247點；納指升1.08%，報10514點。科技巨頭的反壟斷國會聽證會正式開始，較原定時間遲1小時。

【00︰06】Facebook（美︰FB）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Google母公司Alphabet（美︰GOOG）4大科技巨頭的反壟斷國會聽證會開始。

【23︰17】市場靜待聯儲局議息後聲明，道指升58點。

【22︰32】道指早段升50點，報26429點；標指升0.7%，報3240點；納指升0.99%，報10504點。柯達漲幅擴至5.4倍，報50.6美元。

【22︰30】美國6月成屋銷售按月增長16.6%，好過預期15%。

【22︰15】柯達（美︰KODK）短綫升幅擴大，漲2.4倍，再觸發熔斷。

【21︰59】柯達股價漲1.77倍，曾觸發熔斷。道指升57點；標指升0.59%；納指升0.93%。

【21︰30】道指高開9點，報26388點。

【20︰36】6月庫存數據公布後，道指期貨升約60點。

【20︰33】美國6月批發庫存初值按月下跌2%，市場預期為跌0.5%；零售庫存按月跌2.6%，預期跌幅為2.7%。6月商品貿易初值下跌706億美元，預期為下跌754億美元。

【20︰13】波音（美：BA）公佈第二季度業績，經調整每股虧損4.79美元，較市場預期每股虧損2.54美元差。道期升17點。

【19︰41】道指期貨跌4點，報26293點。

【19︰02】美股期貨仍缺方向，道期升10點，報26307點；標指期貨升0.19%；納指期貨升0.51%。

【18︰09】Spotify（美：SPOT）盤前跌1.3%。Spotify第2季度收入按年升13%至18.9億歐元，市場預期19.28億歐元，去年同期16.67億歐元。付費用戶達1.38億，超市場預期。

【17︰06】星巴克（美：SBUX）盤前升5.6%，報78.8美元。星巴克第2季經調整每股虧損46美仙，收入42.2億美元，均勝預期。

【16︰41】Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk） 表示，軟件授權、動力系統和電池專利授權持開放態度。

【Tesla】馬斯克：對開放電池專利授權持開放態度

【16︰21】AMD（美：AMD）盤前升一成，報74.9美元。AMD經調整每股盈利13美仙，市場預期為16美仙。收入19.3億美元，升26%，市場預期為18.6億美元。本季預測收入25.5億美元，市場原預測只是23.2億美元。AMD全年預測增長更由25%，上調至32%。

【16︰18】柯達（美：KODK）升2.1倍後，盤前續升53%，報12.2美元。柯達日前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產。

【美股焦點】菲林生產商柯達望靠仿製藥翻身　股價急升3倍

【15︰39】3大指數期貨轉齊升，道指期貨升13點，報26310點；標指期人貨升6點，報3219點；納指期貨升45點，報10585點。

【15︰02】歐洲股市早段個別發展，德股跌近0.1%；英股升0.2%；法股升0.5%。

【14︰43】德銀公布第2季股東應佔虧損7,700萬歐元，相對去年同期虧損32.7億歐元，收入增長1%至62.9億歐元，較預期的61.1億歐元為佳。撥備7.61億歐元，高於首季的5.06億歐元。

新冠肺炎損資產質素 德銀次季撥備勁增5成至7.6億歐元

【12︰14】美股期貨個別發展，道指期貨跌58點，報26239點；標指期貨跌2點，報3210點；納指期貨升9點，報10549點。

【12︰08】麥當勞（美︰MCD）次季業績昨晚出爐，全球同店銷售創自2005年來最差。麥當勞在業績會上表示，擬減持日本業務股權增加流動性，同時加快美國關店步伐。

【零售寒冬】麥當勞擬減持日本業務股權 兼加快削減美國分店

【12︰06】Victoria’s Secret母公司L Brands表示，準備削減15%的公司員工，涉約850個職位。

【零售寒冬】Victoria’s Secret母企裁員15%

【11︰56】德美利證券香港（TD Ameritrade）公布，將自8月3日起，向本港客戶取消投資在美國市場的網上股票、交易所交易基金（ETF）及期權的佣金。

【美股交易】德美利香港下周一起網上買賣美股及ETF等零佣金

【11︰28】微軟創辦人蓋茨表示，瑞德西韋 （Remdesivir） 等治療冠狀病毒的藥物可能會大幅降低今年的死亡率，但疫苗將是恢復正常社會的關鍵。蓋茨指出，新冠肺炎死亡率可能在年底之前大降。

【10︰00】蘋果（美：AAPL）手機自2月以來穩步上升，更是內地次季增長最快手機製造商。Counterpoint研究分析師Flora Tang指，iPhone 11仍是是內地最暢銷的型號。

蘋果手機第二季銷售按季增225% iPhone 11最暢銷

【10︰00】《彭博》報道，日資券商野村（Nomura）擬推行大規模成本控制計劃，周二率先對美國員工開刀，在投行部門裁員數十人，受影響人數少於一成。此外，瑞信（Credit Suisse）亦推行全面業務重組，以提升集團投行的表現。

銀行疫市輪流瘦身 野村裁減美投行人手、瑞信擬合併部門

【07︰30】美股反覆下跌，市場觀望財政刺激方案磋商結果，多隻焦點股業績遜預期，道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。

道指跌205點港股ADR跌181點　紐約期金創新高升0.7%

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責任編輯：梁浩碩

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