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【企業破產】報告：全球企業破產將創新高　料至明年亞太區增31%

商業 13:56 2020/07/29

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新冠肺炎疫情重挫全球企業，貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）的最新研究亦預期，全球企業破產勢將大幅提速，料全球企業破產在未來兩年內將大增35％至歷史新高。

【新冠肺炎】疫情拖累銷售　無印良品美國分部申請破產

研究報告指出，與2007至09年時不同，預計所有地區和國家的破產規模將以雙位數上升，北美洲的破產率最高，至明年底增長56％，其次是中歐和東歐、拉丁美洲和西歐。裕利安宜行業及破產研究主管Maxime Lemerle指出，目前各國政府為防止企業流動性緊縮而採取的干預措施，都限制了企業在疫情衝擊下立即轉化成為正式破產的情況，但如果這些措施過早取消，預計破產率將進一步提高5至10個百分點。相反，倘措施長期持續將有可能觸發更多「殭屍企業」，增加中長期的破產風險。
 
下半年至明年上半年間  企業破產潮

是次研究結果將眾多國家或地區分成兩個群組，以分別在今年或明年將錄得較多企業破產進行分類。大多數亞太區經濟體歸於第一，主要是因為它們是第一波受到疫情影響的地區。中國名列榜首，預計到2021年底將增加40％的破產企業，其次是新加坡（+39％）、香港（+23％）、日本（+13％）和澳洲（+11％）。

亞太區預料至明年增31%破產案例
 
裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋表示，預料明年底亞太區的企業破產數量將上升31%，同時亦將今年GDP預測由4月時的-0.6%進一步調低至-1.3%。集團認為在目前的封城措施及情況下，運輸、汽車、零售及紡織業為最容易受到影響的行業。好消息是，中國較快的經濟復蘇步伐已為澳洲、新西蘭、南韓及台灣等經濟體帶來效益，貿易數據顯示出口至中國已高於至美國及歐盟等地。

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責任編輯：蘇穎琪

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