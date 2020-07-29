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房委會向公屋租戶　提供寬免租金兩個月

理財智慧 12:44 2020/07/29

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房委會資助房屋小組委員會昨（28日）宣布，通過2020年公共租住房屋（公屋）租金檢討結果，向公屋租戶提供兩個月租金寬免。
 
房委會發言人指，政府統計處處長在2020年公屋租金檢討報告顯示，是次檢討第二期間（2019年）的收入指數比第一期間（即2017年）高出9.66%。「因此，公屋租金將將於2020年9月1日起上調9.66%。小組委員會亦同時決定根據《房屋條例》第17條，向公屋租戶提供兩個月租金寬免。」

發言人表示，因應當下疫情對整體社會經濟造成衝擊，以至對公屋租戶所帶來的影響，在平衡公屋租戶的負擔能力以及房委會的財務健康和可持續發展下，小組委員會決定為公屋租戶提供兩個月的租金寛免。這大致上可抵銷租金上調9.66%對公屋租戶在今次租金週期內（即2020年9月1日至2022年8月31日）的財政負擔。兩個月的租金寛免將涉及約35億元。
 
考慮到租金調整週期為兩年，及政府已於今年為公屋租戶代繳兩個月的租金和提供差餉寬免（共相等於約3.14個月的租金），小組委員會同意租金寬免分兩期進行，即於2020年9月及2021年9月分別寬免一個月的租金，以紓緩租金調整在週期的第二年（即2021年9月1日至2022年8月31日）對公屋租戶的影響。
 
發言人又指，若個別租戶仍需要額外的短暫租金援助，可透過房委會的租金援助計劃尋求協助。

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