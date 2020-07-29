  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (三) 13:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能

科技 13:15 2020/07/29

分享：

任天堂熱門遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱「動森」）又有更新喇！任天堂宣布，動森玩家將迎來夏季免費更新第二彈，明（30日）早上9時起將可作免費更新。而是次動森將會新增煙火大會、夢境以及島嶼備份功能。

>>>《集合啦！動物森友會》出貨量達1341萬　帶動手機版遊戲下載量

>>>手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩

任天堂宣布，動森玩家明天早上9時起，只要下載更新資料(Ver.1.4.0)後，便可以新增煙火大會和邂逅新的訪客。8月的每個星期日晚上，將會舉辦煙火大會。屆時玩家只要把「我的設計」交給廣場的西施惠，便可施放自己創作的煙火。任天堂為答謝玩家下載更新，更會免費贈送「煙火大會牆」。

在狐利的攤位，可以參加「九尾抽獎活動」獲得獎品。（任天堂資料圖片）

屆時玩家只要把「我的設計」交給廣場的西施惠，便可施放自己創作的煙火。（任天堂資料圖片）

同時也會新增夢境功能，動森玩家可以在夢境參觀其他人的島，寄存夢境就會得到「夢境門牌號」，讓世界上不同的人在夢境裡參觀你的島嶼。在夢境進入別人的島時，可以像現實一樣隨意地在島上散步。而在夢境裡無論做什麼，也不會影響現實的島。任天堂透露，下一次的免費更新將於今年秋天發布。

新角色夢美即將登場，用家屆時可以在夢境參觀其他人的島。（任天堂資料圖片）

最值得一提的是，是次更新將包含新增島嶼備份功能。任天堂自明日起，將開啟「復原儲存資料服務」，一旦遺失Switch主機或發生故障時，就可以從網路備份復原儲存資料。

此圖為有關主機維修步驟的例子。（任天堂資料圖片）

>>>涉違反社群守則　Facebook誤以為動森玩家交換「大麻」

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
2020/07/13
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元
2020/07/04
《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元
Sony 推PlayStation漏洞懸賞　報酬高達39萬以上
2020/06/26
Sony 推PlayStation漏洞懸賞　報酬高達39萬以上
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
2020/05/19
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
遊戲平台 遊戲 任天堂 Switch

下一篇文章

【科技抗疫】香港電訊推健康科技平台DrGo　供遙距醫療服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織
Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足
【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光