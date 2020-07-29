《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能

任天堂熱門遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱「動森」）又有更新喇！任天堂宣布，動森玩家將迎來夏季免費更新第二彈，明（30日）早上9時起將可作免費更新。而是次動森將會新增煙火大會、夢境以及島嶼備份功能。

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任天堂宣布，動森玩家明天早上9時起，只要下載更新資料(Ver.1.4.0)後，便可以新增煙火大會和邂逅新的訪客。8月的每個星期日晚上，將會舉辦煙火大會。屆時玩家只要把「我的設計」交給廣場的西施惠，便可施放自己創作的煙火。任天堂為答謝玩家下載更新，更會免費贈送「煙火大會牆」。

▲ 在狐利的攤位，可以參加「九尾抽獎活動」獲得獎品。（任天堂資料圖片）

▲ 屆時玩家只要把「我的設計」交給廣場的西施惠，便可施放自己創作的煙火。（任天堂資料圖片）

同時也會新增夢境功能，動森玩家可以在夢境參觀其他人的島，寄存夢境就會得到「夢境門牌號」，讓世界上不同的人在夢境裡參觀你的島嶼。在夢境進入別人的島時，可以像現實一樣隨意地在島上散步。而在夢境裡無論做什麼，也不會影響現實的島。任天堂透露，下一次的免費更新將於今年秋天發布。

▲ 新角色夢美即將登場，用家屆時可以在夢境參觀其他人的島。（任天堂資料圖片）

最值得一提的是，是次更新將包含新增島嶼備份功能。任天堂自明日起，將開啟「復原儲存資料服務」，一旦遺失Switch主機或發生故障時，就可以從網路備份復原儲存資料。

▲ 此圖為有關主機維修步驟的例子。（任天堂資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶