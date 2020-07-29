  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

批美國檢測無用　比爾·蓋茨：疫苗是恢復社會的關鍵

環球政經 17:02 2020/07/29

分享：

新冠肺炎持續，至今還未有人知道疫情何時才結束，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）就指，治療新冠冪炎的藥物今年可能會大大降低死亡率，但疫苗對於恢復社會正常才是至關重要。

比爾蓋茨周二（28日）接受CNBC訪問時指，治療的效果比起防護效果更快可以見到，「所以，我認為借助這些新工具，很可能在今年年底之前大幅降低新冠肺炎的死亡率。」

相關文章：馬斯克疫情發言惹爭議　蓋茨：建議專心造車和火箭

比爾蓋茨表示，即使新療法將大大幫助患有嚴重症狀的新冠肺炎確診患者，也不會驅使社會「恢復正常」。「直至真正阻斷新冠肺炎病毒傳播，很長時間也沒有人再去醫院，否則問題也會一直存在。」

比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）創辦人兼聯合主席表示，瑞德西韋是治療研究中的其中一個領先療法。報道指，瑞德西韋是吉利德科學公司（Gilead Sciences）的抗病毒藥物，其晚期試驗與實際治療相比，證明可把將新型冠狀病毒重症患者的死亡風險降低62％。

此外，比爾蓋茨又指出，大部分美國新冠病毒檢測是「完全浪費」，但由於等待結果時間較長，由此阻止疫情爆發也是毫無幫助。他批評，新冠病毒檢測結果需等3天以上或7天，形容誰也不應花1美元去做這個檢測。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

瑞德西韋 比爾蓋茨 疫情 治療 基金 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股追蹤】廣汽新電池續航力1000公里　瑞信睇好上升空間逾4成

下一篇文章

吉野家全年虧損90億日元 擬關閉全球最多150間分店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步