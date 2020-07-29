批美國檢測無用　比爾·蓋茨：疫苗是恢復社會的關鍵

新冠肺炎持續，至今還未有人知道疫情何時才結束，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）就指，治療新冠冪炎的藥物今年可能會大大降低死亡率，但疫苗對於恢復社會正常才是至關重要。

比爾蓋茨周二（28日）接受CNBC訪問時指，治療的效果比起防護效果更快可以見到，「所以，我認為借助這些新工具，很可能在今年年底之前大幅降低新冠肺炎的死亡率。」

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比爾蓋茨表示，即使新療法將大大幫助患有嚴重症狀的新冠肺炎確診患者，也不會驅使社會「恢復正常」。「直至真正阻斷新冠肺炎病毒傳播，很長時間也沒有人再去醫院，否則問題也會一直存在。」

比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）創辦人兼聯合主席表示，瑞德西韋是治療研究中的其中一個領先療法。報道指，瑞德西韋是吉利德科學公司（Gilead Sciences）的抗病毒藥物，其晚期試驗與實際治療相比，證明可把將新型冠狀病毒重症患者的死亡風險降低62％。

此外，比爾蓋茨又指出，大部分美國新冠病毒檢測是「完全浪費」，但由於等待結果時間較長，由此阻止疫情爆發也是毫無幫助。他批評，新冠病毒檢測結果需等3天以上或7天，形容誰也不應花1美元去做這個檢測。

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