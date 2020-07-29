【零售寒冬】Victoria’s Secret母企裁員15%

▲ 內衣品牌Victoria’s Secret母公司L Brands表示，準備削減15%的公司員工，涉約850個職位。

剛撤出香港的內衣品牌Victoria’s Secret母公司L Brands表示，準備削減15%的公司員工，涉約850個職位。L Brands指出，希望通過削減成本的措施每年節省約4億美元（約31億港元），預計在2020財年節省約1.75億美元。

L Brands同時披露第二財季展望，預期淨銷售同比減少20%；集團同時預期，Victoria’s Secret的跌幅達40%。L Brands又預期，第二財季將錄得約7500萬美元的稅前遣散費。

截至2月1日止，L Brands聘請9.44萬名員工，當中6.89萬名為兼職員工。

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