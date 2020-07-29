【第三波疫情】涉10人以上染疫群組有幾多個？最多有幾人？（附一覽表）

七月起香港掀起第三波疫情，來得快且急，出現社區大爆發，先後出現染疫群組，按衛生防護中心至28日資料，超過10人或以上的群組已有13個，其中5個來自慈雲山，另一個擁38宗確診或疑似個案的來自屯門富臨的生日宴群組及旺角雅蘭稻香慶回歸群組。當中黃大仙港泰護老院群組，更有5名確診者已離世。

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疫情蔓延至地盤，最新出現染疫群組為堅城（梁氏）建築有限公司，該公司有20名員工，現時已有12名員工及家屬確診或初步確診。相信傳染是來自該公司位於觀塘創紀之城的寫字樓，有部份人在寫字樓內無戴口罩，並一起開飯。而該公司於山頂加列山道地盤有40名工人，上周六已停工。此外，有多個地盤包括啟德有兩個地盤的紥鐵工人確診，衛生防護中心正調查跟堅城個案有沒有關連。

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