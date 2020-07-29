  • 29°C
香港時間 : 2020729日 (三) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

馬斯克疫情發言惹爭議　蓋茨：建議專心造車和火箭

環球政經 12:25 2020/07/29

分享：

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）一向關注疫情問題，周二（28日）接受外媒訪問時，他特別提及特斯拉和SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk），認為後者不應該就自己並不擅長的領域（疫情）發表過多看法，而是應該專注於自己的工作。

相關文章：【新冠肺炎】加州超越紐約州 成美國疫情最嚴重州份

新冠狀病毒於美國爆發以來，馬斯克多次發表有關疫情的言論並引發爭議，例如暗示死亡已經被高估、沒有必要進行封鎖。他還不顧封鎖要求，強行重開加州工廠，並稱加州對抗冠狀病毒的方法是「法西斯主義」。

蓋茨對此表示：「他製造了很不錯的電動汽車，在火箭領域的工作也做得很好。所以，他有資格在這些領域發表見解，但我希望他不要混淆他沒有太多涉足的領域」，建議馬斯克要「呆在自己的圈子裡。」

蓋茨指出，與「負面」的錯誤信息相比，「事實」在社交媒體上傳播的速度很慢，這對於Facebook 帶來很大挑戰，「這些媒體公司要看到他們的平台上正在傳播的消息，然後刪除一些絕對錯誤的說法或控制其傳播，這都是非常困難的。」

相關文章：【疫情蔓延】美再創單日確診紀錄 增逾7萬破350萬宗

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

冠狀病毒 媒體 SpaceX Facebook 美國 加利福尼亞 疫情 汽車 比爾蓋茨 馬斯克

上一篇文章

房委會向公屋租戶　提供寬免租金兩個月

下一篇文章

【敢DO人生不後悔@iM網欄】 運動後不吃東西會前功盡廢 別再抗拒碳水化合物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【台灣疫情】港人4月移居台灣　親歷14日隔離：貼心到一個地步
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【越南第二波疫情】 峴港現「超級」新冠病毒？ 繁殖快傳播更強 8萬遊客速撤離
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？