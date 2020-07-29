馬斯克疫情發言惹爭議　蓋茨：建議專心造車和火箭

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）一向關注疫情問題，周二（28日）接受外媒訪問時，他特別提及特斯拉和SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk），認為後者不應該就自己並不擅長的領域（疫情）發表過多看法，而是應該專注於自己的工作。

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新冠狀病毒於美國爆發以來，馬斯克多次發表有關疫情的言論並引發爭議，例如暗示死亡已經被高估、沒有必要進行封鎖。他還不顧封鎖要求，強行重開加州工廠，並稱加州對抗冠狀病毒的方法是「法西斯主義」。

蓋茨對此表示：「他製造了很不錯的電動汽車，在火箭領域的工作也做得很好。所以，他有資格在這些領域發表見解，但我希望他不要混淆他沒有太多涉足的領域」，建議馬斯克要「呆在自己的圈子裡。」

蓋茨指出，與「負面」的錯誤信息相比，「事實」在社交媒體上傳播的速度很慢，這對於Facebook 帶來很大挑戰，「這些媒體公司要看到他們的平台上正在傳播的消息，然後刪除一些絕對錯誤的說法或控制其傳播，這都是非常困難的。」

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