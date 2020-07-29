【新股IPO】傳百度擬分拆雲服務產品百度網盤上市　回應不予置評

百度（美：BIDU）傳計劃分拆旗下個人雲端服務產品「百度網盤」獨立上市，百度回應內地媒體查詢：不予置評。有內地媒體引述消息人士報道指，百度計劃分拆旗下包括百度網盤在內的多個業務獨立上市，倘若百度網盤在科創板上市，按30倍的市銷率（P/S）計算，估值達300億至400億元人民幣。

綜合內地媒體報道，百度內部將百度網盤與百度企業雲服務分開獨立運作，現時百度網盤已經實現正現金流。

百度網盤主要市場及用戶在中國，根據Questmobile數據，截至去年11月，百度網盤市場份額超過85%，遠高於位居第二的騰訊 （00700） 旗下騰訊微雲的8%。百度網盤註冊用戶近7億，月活躍用戶（MAU）超過1億，付費用戶超過千萬。

市場將百度網盤對標美國雲端服務公司Dropbox（美：DBX），Dropbox公布今年首季業績，自上市以來首次扭轉虧損，錄得盈利3930萬美元，勝預期虧損1560萬美元。期內收入按年增長17.9%至4.55億美元，付費用戶增加至1460萬，每個付費用戶平均收入由上年同期121.04美元上升至126.3美元。

投資界認為，與Dropbox相比，百度網盤付費用戶更多，且業務生態更為豐富。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】泰格醫藥首日孖展錄424億 超購近71倍

【新股IPO】大疆創新科擬明年來港上市 估值約1300億

【新股IPO】騰訊投資醫療保險公司水滴擬上市 發言人：沒有明確IPO計劃（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁