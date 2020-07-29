  • 33°C
香港時間 : 2020729日 (三) 14:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普：無人鍾意我 妒忌傳染病專家福西受歡迎

環球社會熱點 14:09 2020/07/29

分享：

特朗普表示不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎，甚至表示「無人鍾意我。」

美國的新冠肺炎疫情持續多個月，逼近345萬人確診，近15萬人死亡。美國總統特朗普應對疫情表現面臨抨擊，最新民調更指其民望下滑。特朗普周二（28日）表示，他不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎，甚至表示「無人鍾意我。」（Nobody likes me.）

Twitter刪特朗普失實防疫資訊 禁小特朗普發帖半日

【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

特朗普（Donald Trump）周二於白宮疫情記者會表示，他與福西（Anthony Fauci）相處良好，同意福西的多數言論。特朗普表示福西擁有很高認可度，但他強調福西是與政府合作，政府大多數情況下都按照福西建議行事。

特朗普質疑為何福西會較受認可，但自己的認可度卻不及福西。特朗普更表示：

所以有些好奇，一個人為我們工作，並獲得高度評價，卻沒有人喜歡我。

（So it sort of is curious, a man works for us, and yet they’re highly thought of and nobody likes me.）

新加坡李顯龍3建議下任美國總統 與中國建穩定關係

【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩

特朗普雖強調他與福西相處愉快，但兩人在疫情方面的意見出現分歧。特朗普周一（27日）晚於社交媒體Twitter轉發帖文，其中一篇帖文攻擊福西，指福西誤導公眾。另一篇帖文更涉及陰謀論，指福西與民主黨人合謀讓疫情持續，試圖使特朗普選情不利。但有關帖文於周二（28日）已遭Twitter刪除。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

新加坡李顯龍3建議下任美國總統 與中國建穩定關係
今日
新加坡李顯龍3建議下任美國總統 與中國建穩定關係
Twitter刪特朗普失實防疫資訊 禁小特朗普發帖半日
今日
Twitter刪特朗普失實防疫資訊 禁小特朗普發帖半日
【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差
2020/07/28
【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
2020/07/28
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
2020/07/28
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
疫情 傳染病 特朗普 美國 Twitter 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新加坡李顯龍3建議下任美國總統 與中國建穩定關係

下一篇文章

伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘
【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
新型冠狀肺炎全球疫情（07月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月29日 時間14:00）