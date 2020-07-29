特朗普妒忌華府專家福西較受歡迎「無人鍾意我」

美國的新冠肺炎疫情持續多個月，逼近345萬人確診，近15萬人死亡。美國總統特朗普應對疫情表現面臨抨擊，最新民調更指其民望下滑。特朗普周二（28日）表示，他不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎，甚至表示「無人鍾意我。」（Nobody likes me.）

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特朗普（Donald Trump）周二於白宮疫情記者會表示，他與福西（Anthony Fauci）相處良好，同意福西的多數言論。特朗普表示福西擁有很高認可度，但他強調福西是與政府合作，政府大多數情況下都按照福西建議行事。

特朗普質疑為何福西會較受認可，但自己的認可度卻不及福西。特朗普更表示：

所以有些好奇，一個人為我們工作，並獲得高度評價，卻沒有人喜歡我。

（So it sort of is curious, a man works for us, and yet they’re highly thought of and nobody likes me.）

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特朗普雖強調他與福西相處愉快，但兩人在疫情方面的意見出現分歧。特朗普周一（27日）晚於社交媒體Twitter轉發帖文，其中一篇帖文攻擊福西，指福西誤導公眾。另一篇帖文更涉及陰謀論，指福西與民主黨人合謀讓疫情持續，試圖使特朗普選情不利。但有關帖文於周二（28日）已遭Twitter刪除。

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責任編輯：何穎兒

▲ 特朗普表示不理解華府傳染病專家福西為何會較受民眾歡迎，甚至表示「無人鍾意我。」