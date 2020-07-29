【新冠肺炎】蓋茨：疫苗是恢復社會正常關鍵　等待3至7天測試對疫情無幫助

▲ 蓋茨料今年底前疫情死亡率大幅降低，疫苗是恢復社會正常關鍵。

微軟創辦人蓋茨接受CNBC訪問時表示，瑞德西韋 （Remdesivir） 等治療冠狀病毒的藥物可能會大幅降低今年的死亡率，但疫苗將是恢復正常社會的關鍵。蓋茨指出，目前可看到治療效益快於防護效益，結合這些新工具，新冠肺炎的死亡率可能在今年年底之前大幅降低。

不過，蓋茨指出，盡管這些新療法能幫助重症患者，但無法讓人們回到完全正常的狀態。除非能夠完全阻斷新冠病毒傳播，很長時間內沒有人去醫院，否則問題仍然存在。

美國測試基礎設施不足阻礙應對疫情

蓋茨又指，對美國資助的所有疫苗都很感興趣。他又指，每天都與疫苗專家交流。蓋茨又批評，自疫情爆發以來，新冠測試基礎設施不足已阻礙美國應對疫情，大多數病毒測試都是徹底的浪費，人們需要等待超過3天，有時需要7天才能得到測試結果，這對阻止疫情毫無幫助。

蓋茨基金會 （Bill & Melinda Gates Foundation） 今年2月宣布捐贈1億美元用於新冠疫苗研究和治療工作。今年6月，該基金會承諾向全全球疫苗免疫聯盟 （GAVI） 追加 16 億美元資金，支持大流行病期間為兒童接種疫苗，還資助南韓製藥廠 SK Bioscience ，期望明年6月前生產2億劑新冠疫苗惠及全球。

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