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【反壟斷聽證會】朱克伯格指Facebook收購　讓Instagram及WhatsApp取得更大成功

環球政經 12:11 2020/07/29

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社交平台Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）於周二（29日）時準備為Instagram及WhatsApp的收購進行辯護，以面對周三（30日）出席國會眾議院會反壟斷附屬委員會聽證會。

朱克伯格在致詞中表示，Facebook令WhatsApp和Instagram成為公司中最成功的產品。「Instagram和WhatsApp可透過Fcaebook定制的設施以發展及成長，Fcaebook團隊也會協助應對垃圾郵件及有害內容。」

Facebook於2012年及2014年分別以10億美元以及190億美元收購Instagram和WhatsApp。Facebook就被指，其藉收購Instagram和WhatsApp，消除市場潛在對手，用以限制競爭。

朱克伯格解釋，Instagram可透過Facebook的技術穩定基礎架構及消除垃圾郵件，是從中受益；WhatsApp亦因被Facebook收購，而讓大眾可繼續免費使用，程式還利用Facebook的技術來開發影片和語音通話功能。「這些好處都是因為被我們收購而產生，如果不進行這些收購，也不會產生。」

朱克伯格又表示，Facebook亦為Instagram和WhatsApp開發新產品，而並藉了解這些公司，從而把新的計劃帶入Facebook。「最終結果是更好的服務，可以為大眾和廣告商提供更多價值，這是Facebook收購戰略的核心目標。」

另一方面，除了Facebook外，Amazon行政總裁Jeff Bezos，Apple行政總裁Tim Cook和Google母公司Alphabet的行政總裁Sundar Pichai將須出席聽證會。

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