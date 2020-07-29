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【新冠肺炎】不敵疫情！CES 2021活動將改在線上舉行

科技 11:22 2020/07/29

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美國消費技術協會（CTA）宣布，明年初舉行的消費性電子展（CES 2021）將不會設有實體活動，全面改在線上舉行。

新冠肺炎疫情持續升溫，原本不少已經控制疫情的國家及地區，又出現一波新的確診潮。為避免疫情不斷擴散，美國消費技術協會（CTA）宣布，明年初舉行的消費性電子展（CES 2021）將不會設有實體活動，全面改在線上舉行。

>>>【中美角力】受疫情及中美關係影響　CES Asia正式永久停辦

>>>【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場

CTA原計劃將進行實體活動，並透過加寬會展區域過道及隔開座位等方式，讓參展者間設有社交距離，更會在會場各處安排定期打掃和消毒。惟CTA主席兼執行總裁Gary Shapiro認為，一月舉行仍存在許多的不穩定性，要保證數十萬人在展場安全，相當困難。同時，就算CTA能順利舉辦，參展商是否願意派出員工來參展也成問題。

CTA主席兼執行總裁Gary Shapiro認為，一月舉行仍存在許多的不穩定性，要保證數十萬人在展場安全，相當困難。（CTA短片截圖）

所以，CTA宣布CES 2021將會全部轉移到線上舉行，包括：Keynotes、Conferences、Product showcase 及Live Demo等，均會以線上方式進行。不過更多活動細節，則仍需待CTA再公布。

>>>【疫市營商】疫情爆發展覽停頓　港企臨急應變攻線上拓商機

責任編輯：曾曉汶

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