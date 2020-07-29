【發表聲明】Garmin死機最新進展　線上服務料將陸續回復正常

▲ Garmin昨（28日）發表聲明，公布最新調查進展，並預計短時間內服務能完全回復正常。

智能穿戴裝置品牌Garmin上周遭受網路攻擊，用戶紛紛投訴智能穿戴裝置未能與應用程式Garmin Connect同步，並引發私隱安全憂慮。Garmin昨（28日）發表聲明，公布最新調查進展，並預計短時間內服務能完全回復正常。

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Garmin在聲明中指出，該企於7月23日遭受網路攻擊，攻擊者對某些系統進行了加密，導致許多在線服務被迫中斷，受影響範圍包括網站功能、客戶服務支援、應用程式和公司內部通訊。除了在線服務的功能之外，Garmin產品的功能並未受影響。Garmin強調，目前沒有任何跡象顯示任何客戶數據（包括來自Garmin Pay的付款資料）被存取，遺失或被盜用。

聲明提及，受中斷的系統正在積極恢復中，並致力於在接下來的幾天內恢復系統正常運行。而隨著受影響系統的恢復，累積的資料正在處理中，可能會有一些延遲。

據外媒每日郵報報道指，是次發動攻擊的或是俄羅斯黑客組織Evil Corp，Garmin更被要求支付1000萬美元（約7749萬港元）的贖金來解鎖電腦。不過由於Evil Corp曾多次針對美國銀行系統發動惡意攻擊，去年美國財政部宣布對Evil Corp進行制裁。所以法律上，Garmin是不允許向該組織支付任何款項。惟目前Garmin依然拒絕對任何，有關勒索軟件攻擊的說法發表評論，亦並沒有透露是透過什麼方法解決問題。

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責任編輯：曾曉汶