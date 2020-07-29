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銀行疫市輪流瘦身 野村裁減美投行人手、瑞信擬合併部門

即市財經 09:54 2020/07/29

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日資券商野村傳出裁員消息，並率先向美國投行部門員工開刀。

新冠肺炎拖累，環球經濟不景，國際銀行或券商輪流裁員瘦身。《彭博》報道，日資券商野村（Nomura）擬推行大規模成本控制計劃，周二率先對美國員工開刀，在投行部門裁員數十人，受影響人數少於一成。

野村將於周三公布業績。《彭博》引述消息指，野村新任政總裁Kentaro Okuda上任後即表示，現行13億美元的重組計劃經已不足夠，有必要進一步削減成本開支，而今次在美國投行部門裁員正是其上任後首輪瘦身措施。

消息人士指，野村周二通知部分美國投行員工，但估計該部門的受影響員工人數少於一成。此前，野村在本月15日已宣布，關閉旗下Instinet的股票研究部，裁減大批分析員，意味是一個月內兩次裁員。

此外，瑞信（Credit Suisse）亦推行全面業務重組，以提升集團投行的表現。消息人士指，瑞信計劃將連續幾季出現虧損的投資銀行及資本市場部門，合併為環球市場交易部；亦正研究合併風險及合規部門。

報道指，瑞信最快於本周四公布次季業績時，宣布一系列重組措施。

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