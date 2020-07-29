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【港股市況】恒生午後初段轉跌逾50點　騰訊跌幅擴大（不斷更新）

即市財經 13:18 2020/07/29

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【港股市況】恒指黑期跌約86點　道指期貨升18點（不斷更新）

美股反覆下跌，市場觀望財政刺激方案磋商結果，多隻焦點股業績遜預期，道指跌205點。恒指開報24710點，跌62點，其後在滙豐 （00005） 反彈帶領下，大市一度倒升逾百點，惟騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 拖累，恒指升至10天綫前受阻，恒指半日升29點。

焦點新聞：

【中美角力】任志剛：美國金融武器化 料華府不會採核彈式制裁

【港區國安法】李顯龍：無意從港吸納企業　不願看到港人離開香港

【滙豐股價】華為據報考慮就孟晚舟案控告滙豐　指滙豐涉提供「誤導性證據」

即時走勢：

【13︰17】大市午後偏軟，恒指跌約20點，報24753點。

【13︰00】港股午後初段轉跌逾50點，報24715點。騰訊 （00700） 跌1.8%，報533.5元。

【12︰00】恒指半日升29點，中午收報24801點。國指中午收報10176點，升24點。主板成交560億元。滙豐 （00005） 反彈近2%領升，惟騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 下跌1.4%及0.8%，限制大市升勢，中國聖牧 （01432） 半日飊升近9成。

【11︰41】港股中午收市前於24800點水平爭持，升約25點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升近1.1%；深證升近1.9%；創業板指升2.4%。

【11︰24】港股升幅收窄至約20點，回落至24800點水平樓下。

【11︰15】滙豐 （00005） 升1.6%帶領大市，惟騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 逆市跌0.6%及0.7%，限制大市升勢。恒指最新升約50點，報24825點。

【11︰04】大市曾倒升132點，高見24905點，惟升至10天綫（24997點）前受阻，恒指最新升72點，報24845點。

【10︰58】中興通訊 （00763） 造好，股價升2%，高見22.6元。

【10︰55】中國聖牧 （01432） 曾飈1倍，破頂高見0.48元，最新報0.445元，升85%。

【10︰53】CEC國際 （00759） 跌幅擴大至1成，低見0.77元；港視 （01137） 跌近3%，低見7.42元。

【10︰42】大市升幅收窄至不足100點，恒指升91點，報24866點。滙豐 （00005） 升幅收窄至1.9%，報35.45元。

【10︰37】中國聖牧 （01432） 曾飊逾8成，破頂高見0.435元，最新仍升逾7成，報0.415元。

【10︰29】澳博控股  （00880） 升近2%。澳博中期業績盈轉虧，上半年錄得虧損14.12億元，去年則盈利16.79億元。

澳博上半年轉虧逾14億不派中期息

【10︰25】內地股市向上，上證升1%；深證升1.8%；創業板指升2.5%。

【10︰21】中信建投 （06066） 升逾6%，高見11.58元。中信証券 （06030） 升逾4%。

【10︰12】大市升幅擴大至100點，報24874點。

【10︰10】ATMX 4股個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌0.7%及0.4%；美團點評 （03690） 倒升0.4%；小米 （01818） 升0.8%。

【10︰05】康希諾生物 （06185） 升近9%。康希諾生物公布，首次公開發行人民幣普通股A股，並於科創板上市得申請於今年4月30日，經上交所科創板股票上市委員會審議通過。網上路演時間為明日（30日）下午2點至5點。

康希諾生物明日科創板路演　股價飈一成

【09︰56】全日禁堂食生效，大家樂 （00341） 跌逾0.6%；大快活 （00052） 跌逾0.8%；太興 （06811） 、翠華 （01314） 暫無升跌。

日清食品 （01475） 升逾0.9%。

【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周

【09︰54】被視為疫情受惠股的港視 （01137） 跌0.5%；CEC國際 （00759） 跌逾4%。

【09︰50】和記電訊香港 （00215） 績後跌半成。和記電訊香港半年純利按年跌22%至1.46億元，派發中期股息每股2.28仙，按年減少22%。

和記電訊香港半年少賺22% 中期息減22%至2.28仙

【09︰49】恒指重上24800點水平，恒手報24812點，升39點。

【09︰47】大市在滙豐 （00005） 帶領下，早段一度轉升。恒指最新報24769點，跌3點。

【09︰40】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.2%，高見35.65元。

【09︰36】中國聖牧 （01432） 升逾18%，高見0.315元；蒙牛 （02319） 升逾0.5%。中國聖牧獲蒙牛增持成單一最大股東。

中國聖牧獲蒙牛行使認股權證入主　股價飈兩成

【09︰35】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見35.3元。

【09︰34】大市早段跌約70點，報24701點。

【09︰31】高銀金融 （00530） 復牌後早段跌近8%，低見1.06元。

【09︰27】ATM 3股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌1.3%；美團點評 （03690） 跌2.1%。

【09︰26】內地3大股指低開，上證跌近0.2%，深證跌0.2%，創業板指跌近0.3%。

【09︰20】恒指開報24710點，跌62點。滙豐 （00005） 反彈逾0.5%，重上35元關口。

【09︰16】人民幣中間價報6.9969，下調74點子。

【09︰14】即月期指開報24730點，跌25點或0.1%。

【09︰05】人行今日將進行300億元人民幣7天期逆回購操作，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰54】恒指黑期跌約86點，報24676點，道指期貨升18點，報26315點。

【08︰45】藥明生物  （02269）  發盈喜，預期截至6月30日止6個月所錄得的歸屬於公司權益股東的利潤，按年增長逾58%。

【盈喜盈警】藥明生物發盈喜　料上半年多賺逾58%

【08︰20】高銀金融  （00530） 取消向前買家出售啟德第4B區4號地盤地皮，高銀將支付28.72億元予前買家。另一方面，高銀金融向新買家彥佑有限公司出售相關啟德地皮，作價34.77億元。高銀金融今日復牌。

高銀金融售啟德地又有新變動　向新買家出售作價34.77億元

【08︰00】ASM太平洋  （00522）  上半年盈利為3.91億元，按年增加119.2%，每股盈利為0.95元，派中期息0.7元，相對去年同期派1.3元減少46%。

【業績公布】ASM太平洋中期多賺1.19倍　派中期息0.7元

【07︰30】藥明康德  （02359） 配售6820.5萬股新H股，相當於擴大後已發行股份的2.87%，配售價每股108元，較上日收市價113.9元折讓5.2%。

【配股潮】藥明康德折讓5.2%配股　淨籌72.9億元

【07︰30】道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。

港股ADR收報24591點，跌181點或0.7%，恒指夜期跌35點，收報24720點，低水53點。

道指跌205點港股ADR跌181點　紐約期金創新高升0.7%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 中興通訊（00763） 澳博控股（00880） 中信証券（06030） 中信建投証券（06066） 康希諾生物－B（06185） 日清食品（01475） 翠華控股（01314） 太興集團（06811） FAIRWOOD HOLD（00052）

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