諾貝爾獎得主克魯明︰美股狂熱 投資者「害怕錯過」

美股自3月觸底後強勁反彈，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）周二（27日）表示，目前市場處於狂熱（ mania ）之中，主要是受到投資者「害怕錯過（Fear of Missing Ou, FOMO）」的情緒所致。

克魯明接受訪問時指， 美國未能阻止新冠病毒的傳播，而一些投資者尚未完全了解新冠肺炎大流行對經濟造成的損害程度。他表示：「股市處於狂熱之中，這是個『害怕錯過』的市場。人們把資金投入 Hertz 這類宣告破產的公司股票中，顯而易見，市場會出現瘋狂的情況。」

在科技股的推動下，標普500指數過於一個月上漲6%。一些大型科技股從美國以外的市場獲得很大一部分收入，近期股價大漲， 克魯明直言： 「即使美國搞砸了，他們（ 大型科技股 ）也能搭上亞洲和歐洲的經濟復甦的列車。」

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不少人分析師將美股升勢歸咎於聯儲局的寬鬆政策，但克魯明認為聯儲局並沒有選擇的餘地，「他們沒辦法袖手旁觀，讓金融危機爆發，這是他們本應該做的。如果市場出現了一些狂熱，那亦只能如此。」

克魯明還強調，如果政策制定者將重點放在控制疫情上，而不是重新開放像酒吧這類事情，經濟或能夠很快復蘇。他補充道，因為學校關閉和財政補貼（例如失業救濟金）即將到期，經濟或將遭受長期損害。

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