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高銀金融跌逾8%　向新買家售啟德地作價34.77億元

即市財經 12:09 2020/07/29

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高銀金融售啟德地又有新變動　向新買家出售作價34.77億元

高銀金融 （00530） 出售啟德地又有新變動。高銀金融公布，取消向前買家出售啟德第4B區4號地盤地皮，高銀將支付28.72億元予前買家。另一方面，高銀金融向新買家彥佑有限公司出售相關啟德地皮，作價34.77億元。高銀金融今日復牌。

高銀金融股價復牌後向下，曾低見1.02元，中午收報1.05元，跌8.7%，成交207萬元。

高銀金融表示，7月27日簽署該協議後已完成交易，買家為獨立於前買家的第三方。買賣雙方及物業公司訂立利潤分成協議，就物業上發展的單位及停車場日後出售作出利潤分成安排，高銀與買方將按3：7比例分佔。

高銀預期，將就出售事項錄得虧損約27.5億元。集團將收取新資金，金額約34.77億港元，擬用於償還集團其他借款、就取消前協議付款予前買家及用作一般營運資金用途。

高銀於7月24日時公布，終止5月出售協議，17日與買方Sino Shield達成協議，以現金付款、提供貸款、授出認購期權、訂立項目管理協議等多重財務安排，出售啟德地皮，即時已獲25億元現金。

【高銀白武士】高銀再售啟德地獲25億現金　長實空降高層後股價曾升5成

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 復牌 高銀金融（00530） 啟德

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