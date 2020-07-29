【業績公布】ASM太平洋中期多賺1.19倍　派中期息0.7元

▲ ASM太平洋中期多賺1.19倍 派中期息0.7元

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績。ASM太平洋公布，上半年盈利為3.91億元，按年增加119.2%，每股盈利為0.95元，派中期息0.7元，相對去年同期派1.3元減少46%。

單計第2季，集團盈利3.65億元，按年增加1,341.5%。

集團表示，5G基建建設、中國半導體供應鏈本地化及集團在先進封裝的強勁地位，均帶動集團上半年收入表現。上半年收入為9.92億美元，按年增加5.9%，半導體解決方案分部收入為4.73億美元，按年增16.6%，物料分部收入為 1.26億美元，按年增15.6%，SMT解決方案分部收入為3.93 億美元，按年減少6.9%。

上半年度集團新增訂單總額為11.4億美元，按年增7.4%。截至6月30日，未完成訂單總額為8億美元。

鑒於不明朗的宏觀經濟，集團無法就新增訂單總額作出預測。關於收入方面，考慮到汽車需求減弱及歐元區疲弱的需求，預期第3季度的收入將介乎4.8億美元至5.6億美元之間。

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責任編輯：梁浩碩