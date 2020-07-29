  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (三) 08:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績公布】ASM太平洋中期多賺1.19倍　派中期息0.7元

即市財經 07:57 2020/07/29

分享：

ASM太平洋中期多賺1.19倍　派中期息0.7元

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績。ASM太平洋公布，上半年盈利為3.91億元，按年增加119.2%，每股盈利為0.95元，派中期息0.7元，相對去年同期派1.3元減少46%。

單計第2季，集團盈利3.65億元，按年增加1,341.5%。

集團表示，5G基建建設、中國半導體供應鏈本地化及集團在先進封裝的強勁地位，均帶動集團上半年收入表現。上半年收入為9.92億美元，按年增加5.9%，半導體解決方案分部收入為4.73億美元，按年增16.6%，物料分部收入為 1.26億美元，按年增15.6%，SMT解決方案分部收入為3.93 億美元，按年減少6.9%。

上半年度集團新增訂單總額為11.4億美元，按年增7.4%。截至6月30日，未完成訂單總額為8億美元。

鑒於不明朗的宏觀經濟，集團無法就新增訂單總額作出預測。關於收入方面，考慮到汽車需求減弱及歐元區疲弱的需求，預期第3季度的收入將介乎4.8億美元至5.6億美元之間。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

香港股票 業績公布 每股盈利 ASM太平洋（00522）

上一篇文章

高銀金融售啟德地又有新變動　向新買家出售作價34.77億元

下一篇文章

【配股潮】藥明康德折讓5.2%配股　淨籌72.9億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

消息：立法會選舉　政府決定押後1年
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【新股IPO】泰格醫藥首日孖展錄424億 超購近71倍
【新股IPO】泰格醫藥首日孖展錄424億 超購近71倍
【恒指夜期】滙豐倫敦升2%　恒指夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦升2%　恒指夜期收市跌35點（不斷更新）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）