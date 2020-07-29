【業績公布】ASM太平洋上季新增訂單減2成 股價半日跌逾6%（第二版）

▲ ASM太平洋中期多賺1.19倍 派中期息0.7元。

ASM太平洋 （00522） 公布中期業績，上半年收入按年升5.9%至77億元，純利按年增加117%至3.9億元，每股盈利為0.95元，派中期息0.7元，相對去年同期派1.3元減少46%。ASM太平洋低開近0.5%，半日收報95.2元，跌6.1%。

單計第2季，集團收入按年增長20%至43.2億元，純利錄得3.65億元，按年增加近4.3倍。集團盈利增長，主要由於高產能及今年終止錄得虧損的模塑互連基板業務，致毛利率增長。

新增訂單方面，上半年度集團新增訂單總額為11.4億美元，按年增7.4%。截至6月30日，未完成訂單總額為8億美元。單計第二季，新增訂單按年、按季分別下滑22%、30%，主要因疫情令整體需求疲弱。

正評估新一波疫情影響

ASM太平洋行政總裁黃梓達稱，新一波疫情爆發、中美緊張關係等因素，令客戶現時資本開支變得更謹慎，有部分客戶將訂單推遲至第三、第四季度。參考3月疫情爆發時不同國家採取封城等措施，經濟受壓令消費意欲疲弱，現時集團正仔細評估新一波疫情影響。

他續指，因季節性因素，下半年新增訂單按傳統而言會比上半年少，加上疫情、中美關係等帶來不確定因素，不過若手機廠商下半年成功推出5G智能手機機型，且需求健康，相信客戶會提高資本開支，從而有利集團下半年的新增訂單表現。

鑒於不明朗的宏觀經濟，集團無法就新增訂單總額作出預測。關於收入方面，考慮到汽車需求減弱及歐元區疲弱的需求，預期第3季度的收入將介乎4.8億美元至5.6億美元之間。

另外，集團公布全資附屬先進半導體材料香港將向智路資本及Asia-IO Capital Management Limited發行股份，作價2億美元，佔其擴大後股本總數的55.56%。完成後，ASM太平洋透過ATA持有的先進半導體材料香港股權，攤薄至44.4%，估計交易的潛在淨利潤將約為1.1億美元。

（第二版新增管理層評論）

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責任編輯：梁浩碩、陳健婷