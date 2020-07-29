▲ 道指跌205點港股ADR跌181點 紐約期金創新高升0.7%

道指跌205點

美股反覆下跌，市場觀望財政刺激方案磋商結果，多隻焦點股業績遜預期，道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。

港股ADR跌181點

港股ADR收報24591點，跌181點或0.7%，恒指夜期跌35點，收報24720點，低水53點。

紐約期油跌逾1%

原油價格下跌，新冠肺炎疫情持續影響需求，市場亦關注財政刺激方案爭拗不利復甦，紐約期油收市報每桶41.04美元，跌0.56美元或1.3%。布蘭特期油收報43.22美元，跌0.19美元或0.4%。

美滙指數輕微反彈

美元反彈，美滙指數報93.73，升近0.1%。歐元兌美元報1.172；美元兌日圓最新報105.1。

美國10年期債息報0.58厘。

紐約期金創新高升0.7%

金價上升，惟從高位回落，9月紐約期金收報1944.6美元，升13.6美元或0.7%，曾高見1974.7美元創紀錄新高。現貨金於1951美元水平。

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責任編輯：梁浩碩