道指跌205點港股ADR跌181點　紐約期金創新高升0.7%

上一篇文章
【配股潮】藥明康德折讓5.2%配股 淨籌72.9億元
道指跌205點
美股反覆下跌，市場觀望財政刺激方案磋商結果，多隻焦點股業績遜預期，道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。
港股ADR跌181點
港股ADR收報24591點，跌181點或0.7%，恒指夜期跌35點，收報24720點，低水53點。
紐約期油跌逾1%
原油價格下跌，新冠肺炎疫情持續影響需求，市場亦關注財政刺激方案爭拗不利復甦，紐約期油收市報每桶41.04美元，跌0.56美元或1.3%。布蘭特期油收報43.22美元，跌0.19美元或0.4%。
美滙指數輕微反彈
美元反彈，美滙指數報93.73，升近0.1%。歐元兌美元報1.172；美元兌日圓最新報105.1。
美國10年期債息報0.58厘。
紐約期金創新高升0.7%
金價上升，惟從高位回落，9月紐約期金收報1944.6美元，升13.6美元或0.7%，曾高見1974.7美元創紀錄新高。現貨金於1951美元水平。
【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
責任編輯：梁浩碩
欄名 : 金股滙行情