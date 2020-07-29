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高盛警告：美元或失去全球儲備貨幣地位

環球政經 08:47 2020/07/29

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金價本周升穿1900美元，美匯指數回落。本周二（28日）高盛警告，稱美元有很大風險失去其世界儲備貨幣地位，並將關注焦點集中到突然出現的通脹擔憂之上 。

由於美國國會已經因應疫情衝擊，接近達成新一輪財政刺激措施，再加上聯儲局資產負債表今年已經擴大約2.8萬億美元，高盛策略師警告稱，市場正擔憂美元貶值，這可能會終結美元在全球外匯市場的主導地位。

相關文章：【黃金時代】金價仲未升完？　高盛上調金價目標至2300美元

最近金價上漲就證明了這一點，高盛估計金價會繼續上漲，並將亦將對黃金的12個月預測從之前的2000美元上調至2300美元。

高盛策略師 Jeffrey Currie 及其團隊表示：「黃金是終極貨幣，特別是在當前環境下，政府令其貨幣貶值並將實際利率推至歷史最低水平。」該行警告，現在擔憂「美元儲備貨幣地位還能持續多久。」

相關文章：渾水創辦人Carson Block：美國經濟如一個巨大火藥桶　一點小火花足以引爆

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撰文 : 國際組

美國聯儲局 美國國會 黃金 金價 美國 美元 通脹 疫情

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