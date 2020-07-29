北大林毅夫：今年中國經濟增速至少3% 

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫出席論壇時表示，中國去年人均GDP達到1萬美元，而美國人均GDP已經達到6.25萬美元，德國為4萬多美元，日本、韓國將近4萬美元。這反映出中國產業和技術的差距，但有差距就有投資增長的空間。他認為，中國的新經濟領域可與發達國家媲美，獨角獸數量甚至比美國還要多，故在新經濟仍有很多投資機會。

林毅夫續指出，在過去一段日子，中國在基礎設施方面投入很多，包括高速公路、機場、港口等發展得比較快，但城市內部基礎設施，如地下鐵路、地下管網等則依然嚴重不足。

即使是北京，下幾場雨也會造成淹水，所以基礎設施還有很大發展空間，包括新型基礎設施、環境保護、城鎮化相關的公共基礎設施。

所以，他相信只要結合中國有利的發展條件，今年中國經濟增速至少在3%左右。按IMF對世界經濟的預計，2020年世界經濟增速在負4.9%，美國經濟增速在負8%。相比之下，中國比世界經濟增速高將近8個百分點，比美國高11個百分點。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！