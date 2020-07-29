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【美股收市】焦點股績遜 道指挫205點 股神逾31億增持美銀

即市財經 04:14 2020/07/29

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市場觀望美國最新一輪財政刺激方案磋商結果，新公布的焦點股業績遜預期，拖累美股反覆下滑。另一方面，「股神」巴菲特(Warren Buffett)繼續入市，共斥逾31億增持美銀。

道指收報26379點，跌205點或0.8%；標指收報3218點，跌20點或0.7%；納指收報10402點，跌134點或1.3%。

麥當勞（美：MCD）和3M（美：MMM）的季度業績令人失望，麥當勞股價挫2.5%，3M更大跌4.9%，為表現最差的道指成份股。

據最新披露，巴菲特投資旗艦巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)，上周四與周五共斥約4億美元(31.2億港元)，再度增持1640萬股美國銀行 (Bank of America)股份，相當於佔有11.5%股權。美銀股價逆市升逾0.9%。

美國國會尚未就新的萬億美元刺激經濟方案達成共識，市場亦等待聯儲局一連兩日的議息結果，此前儲局宣布將緊急貸款計劃延長至12月31日，延長3個月將有助潛在參與者制定計劃，並確定該等工具可繼續幫助經濟復甦。

金價繼續上漲，期金報價歷來首度觸及2000美元。紐約9月期金收報1944.6美元，升13.6美元或0.7%，再創收市新高。
高盛表示，美元作為全球儲備貨幣的地位正在受到威脅，最近金價上漲就證明了這一點，估計繼續上揚，並將對金價的12個月預測從之前的2000美元上調至2300美元。

【美股焦點】諾貝爾獎得主克魯明︰美股陷入狂熱 市場「害怕錯過」

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麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 3M（美：MMM） 美股 議息 巴菲特 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美國國會 美國聯儲局

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