【美股焦點】諾貝爾獎得主克魯明︰美股陷入狂熱 市場「害怕錯過」

▲ 克魯明認為，目前股市正處於狂熱之中。

美股自3月低位以來大幅反彈，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，目前市場在處於狂熱（ mania ）之中，並且主要受到投資者「害怕錯過（Fear of Missing Out）」的情緒所驅動。

克魯明接受外媒訪問時稱，美國未能阻止新冠病毒的傳播，而一些投資者尚未完全了解新冠大流行對經濟造成的損害程度。他直言：「現在很難避免有狂熱的感覺，這是一個害怕錯過（Fear of Missing Out）的市場。當你看到人們湧入像赫茲（美︰ HTZ ）這樣的破產公司的股票時，顯然會出現一些瘋狂的情況。」

他續表示，由於債券收益率已接歷史最低水平，一些投資者認為除了投資股票之外別無選擇。他補充指，從海外獲得大部分收入的大型科技股近期大漲，也推動了市場的漲勢。他表示：「即使美國完全搞砸了（ completely mucks things up），他們也能依靠亞洲和歐洲的經濟復甦前景。」

克魯明表示，如果政策制定者將重點放在控制病毒上，而不是重新開放像酒吧這樣的企業，那麼就可以實現經濟快速復蘇。他補充說，經濟可能因學校停課和財政援助到期（例如延長的失業救濟金）而遭受長期損害。

相關文章︰【中美貿易戰】諾貝爾獎得主克魯明︰美國目標如是德國而非中國 貿易戰會更成功

【中美貿易戰】關稅不能令美國再次偉大！ 諾貝爾獎得主克魯明：將美國推向「大蕭條」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁http://bit.ly/2Qm2YjA