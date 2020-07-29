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【美股焦點】諾貝爾獎得主克魯明︰美股陷入狂熱 市場「害怕錯過」

即市財經 01:42 2020/07/29

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克魯明認為，目前股市正處於狂熱之中。

美股自3月低位以來大幅反彈，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，目前市場在處於狂熱（mania）之中，並且主要受到投資者「害怕錯過（Fear of Missing Out）」的情緒所驅動。

克魯明接受外媒訪問時稱，美國未能阻止新冠病毒的傳播，而一些投資者尚未完全了解新冠大流行對經濟造成的損害程度。他直言：「現在很難避免有狂熱的感覺，這是一個害怕錯過（Fear of Missing Out）的市場。當你看到人們湧入像赫茲（美︰HTZ）這樣的破產公司的股票時，顯然會出現一些瘋狂的情況。」

他續表示，由於債券收益率已接歷史最低水平，一些投資者認為除了投資股票之外別無選擇。他補充指，從海外獲得大部分收入的大型科技股近期大漲，也推動了市場的漲勢。他表示：「即使美國完全搞砸了（completely mucks things up），他們也能依靠亞洲和歐洲的經濟復甦前景。」

克魯明表示，如果政策制定者將重點放在控制病毒上，而不是重新開放像酒吧這樣的企業，那麼就可以實現經濟快速復蘇。他補充說，經濟可能因學校停課和財政援助到期（例如延長的失業救濟金）而遭受長期損害。

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