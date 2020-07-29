【齊心抗疫】新世界自家製兒童口罩面世 首批30萬個捐社區 鄭志剛：「免卻家長再經歷『撲口罩』之苦」

新冠肺炎疫情出現社區大爆發，港人再成驚弓之鳥，口罩供應再度緊張。事實上，自疫情爆發以來，本港口罩生產商也主力生產成人口罩，而兒童口罩的供應一向最為緊張，家長要「左撲右撲」才買到兒童口罩，尤其對基層家庭而言，壓力更大。有見及此，新世界發展（00017）正式生產兒童口罩，執行副主席兼行政總裁鄭志剛宣佈率先將新鮮出爐的自家製30萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友，免卻他們的家人再度經歷「撲口罩」之苦，日後並會繼續捐。新世界至今與近60個非牟利機構合作，向本地基層及弱勢社群捐贈約500萬隻由集團自家生產的成人及兒童口罩，協助社區全面抗疫。

▲ 兒童口罩包裝精美

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示:「香港的疫情非常嚴峻，基層家庭和兒童礙於資源及防疫物資匱乏，承受着很大的感染風險。在這個艱難時刻，我們更加要利用企業的力量扶助基層小朋友，捐出30萬隻自家製的兒童口罩，免卻家長再度經歷『撲口罩』之苦，並牽頭與各界持份者為社會創造共享價值，為應對當前嚴峻的抗疫戰出一分力。」

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受惠機構之一浸信會愛羣社會服務處，日前已接收1萬隻新世界自家製的兒童口罩。浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務總監周靄婷表示: 「近日本地確診個案不斷『破紀錄』，不少基層家長需要四出為年幼子女撲口罩，對需要為口奔馳的他們來說，構成十分沉重的經濟和心理負擔。這次所捐贈的兒童口罩來得極為及時，服務處會安排透過不同渠道把口罩分發給約500個基層家庭和有特殊教育需要的學童，以緩解他們的燃眉之急。」

▲ 新世界自家製30萬隻兒童口罩，透過不同的非牟利機構贈予基層小朋友



除了浸信會愛羣社會服務處，新世界首批30萬隻兒童口罩亦會捐贈予多間非牟利機構，包括協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂、兒童癌病基金、循道衛理觀塘社會服務處等。

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新世界早前推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，自五月起分兩階段與16間非牟利機構合作，於轄下的37間指定中心設置「自助口罩提取機」，並透過有關機構向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每星期憑卡到「自助口罩提取機」獲取新世界本地生產的1包共5個口罩。

▲ 新世界早前推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，基層他們每星期憑卡到「自助口罩提取機」獲取新世界本地生產的1包共5個口罩



上述計劃原本為期10個星期，鑑於近期疫情反覆，集團決定把計劃延長至今年十月底。是項計劃以免卻過往基層人士需要排隊輪候口罩，減低社區傳播風險。計劃推出至今已有超過5萬人受惠，並透過此渠道捐出新世界本地生產的口罩共400萬個。



新世界更強調，集團會繼續密切留意疫情最新發展，適時推出支援社區防疫措施，與港人攜手打贏這場沒有硝煙的硬仗。

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