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【美元危機】張憶東︰美元未來2至3年續弱 黃金不宜盲目高追

即市財經 00:56 2020/07/29

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張憶東認為，未來2到3年美元仍會繼續下行。

美匯指數持續下挫，興業證券全球首席策略分析師張憶東在最新報告中指出，美元不只是短期有壓力，中期而言，未來2、3年的走弱趨勢也愈發明顯，有利於新興市場優質資產的價值重估。

張憶東表示，美國疫情控制明顯弱於歐洲，是美元下行的短期催化，尤其是6月下旬之後美國新增確診人數激增並開始影響經濟重啟的進度。其次，下半年歐洲落實新一輪刺激經濟的政策順利、經濟復甦前景比美國明朗，而美國總統大選加劇政黨博弈風險、影響經濟政策。

與此同時，美國的財政赤字貨幣化的力度加深，疊加債務困境，對美元構成中期壓力。美國財政赤字率大幅上升的時期，往往伴隨着美元走弱。為了應對疫情的衝擊，美國財政赤字佔GDP的比重攀升至二季度末9.8%的歷史高位。

他認為，美國不論誰當選新總統，刺激基建都是未來2至4年的經濟政策必選項，大規模的財政刺激需要貨幣政策的配合，美國政府債務的困境將中長期制約美元走勢。截止5月15日聯儲持有的美國國債增量超過了美國國債的淨發行量，意味着美國國債的增量幾乎全部由聯儲局包攬。

黃金是「天然貨幣」 受惠美元貶值

張憶東指，美元是美國國力的外在表徵，往往當美國經濟競爭力相對下降時，美​​元對強勢的主權貨幣貶值，也對「天然是貨幣的黃金」貶值，即美元計價的黃金升值。

其次，根據歷史經驗，美元走弱，有利於新興市場優質資產的價值重估。當美元步入中期走弱的趨勢之後，往往有以下規律：

1、美元指數階段性走弱時，新興市場股市往往上漲。考慮到這次中國資產在全球配置中的性價比更高，不論短期大國博弈如何擾動外資的流向，但是，資本是逐利的，所以，中期而言，海外資金將增加對A股和港股優質資產的配置。

2、美元指數中期走弱的階段，新興市場股市相對發達市場的表現更強。

3、歷史上美元走弱往往伴隨著大宗商品上漲，新興市場的周期龍頭公司將迎來價值重估的機​​會。

值得注意的是，雖然長遠而言看好黃金，但張憶東提醒，黃金的短綫走勢是看投資者的博弈行為，短期常常會受到羊群效應的影響，往往因為所有人都看好黃金而導致交易擁擠，從而出現套利做波段的行為，他亦勸籲投資者不要盲目高追

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