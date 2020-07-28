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【金價走勢】高盛︰金價看2300美元 金價升意味美元地位受威脅

即市財經 22:52 2020/07/28

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高盛表示，金價上漲反映美元地位受威脅。

黃金價格升破歷史新高，美匯指數則持續回落。高盛最新表示，美元作為全球儲備貨幣的地位正在受到威脅，最近的金價上漲就證明了這一點。該行認為，美元正面臨多重風險，包括聯儲局「通脹偏差（Inflationary Bias）」，政治的不確定性，及疫情惡化。而由於新冠肺炎疫情導致的大流行亦可能導致市場擔憂貨幣貶值。

高盛的策略師Daniel Sharp表示︰「人們對美元作為儲備貨幣能持續多久的擔憂已經開始顯現。」 他認為，黃金是萬不得已的貨幣，特別是在當前環境中，政府正將貨幣貶值並將實際利率推至歷史最低水平。

上圖可見，近日金價與美元呈現標準的反向走勢，圖中藍綫為現貨金價，白綫為美匯指數。

高盛亦將對黃金的12個月預測從之前的每安士2000美元上調至2300美元。近期美匯指數同樣走弱，部分原因是由於歐盟通過了大規模救市基金，並將導致共​​同發債，刺激了歐元上漲，令美元相對貶值。

相關文章︰【黃金價格】金價創新高後回落　應趁低吸納還是沽貨獲利？

【金價走勢】現貨金續破頂升至1980美元　再有分析看突破2000美元

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