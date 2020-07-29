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【美股焦點】菲林生產商柯達望靠仿製藥翻身　股價急升3倍

即市財經 06:47 2020/07/29

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柯達宣布，獲美國政府逾7億美元資金，用於仿製藥生產，股價一度急升3.5倍。

柯達（美：KODK）市前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產，該股在美股早段急升，曾高見11.8美元，升3.5倍，收市報8.01美元，升2.1倍，收市後仍一度升49%。柯達最新市值3.5億美元，但成交已逾20億美元。

柯達在美股開市前表示，根據國防生產法案，公司獲得美國政府7.65億美元（約59億港元）貸款，用於仿製藥生產，貸款將有助加快治療各種疾病的藥物的生產，並減少美國對外國來源的依賴。該筆款項來自美國國際開發金融公司，貸款條款與商業貸款類似，必須在25年內償還。

柯達續指，公司將生產用於仿製藥的原材料和活性藥物成分，預計該筆貸款將創造約330至350個就業職位。

柯達曾經為「菲林時代」霸主，惟在數位影像時代失去先機，轉型失敗，2012年提交破產保護申請，2013年美國聯邦破產法院批准柯達脫離破產保護，重組為一家小型數位影像公司。

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