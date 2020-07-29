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【全日禁堂食】外賣容器無立例規管　德國萊茵警告食外賣或會慢性中毒

商業 08:30 2020/07/29

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香港德國萊茵 (TÜV)執行董事樊兆中表示，香港未有立例規管外賣容器標準，建議市民光顧用合規格或低風險食物容器的餐廳。（陳國峰攝）

本港疫情愈趨嚴峻，政府今日（29日）起全面禁止食肆堂食，外賣成為市民唯一選擇。不過，檢測認證公司、香港德國萊茵 (TÜV)執行董事樊兆中(Martin)表示，香港未有立例規管外賣容器標準，市民食外賣有機會慢性中毒。

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樊建議，市民光顧用合規格或低風險食物容器的餐廳，例如：硬膠中的PP及PET屬低風險；紙及錫紙屬中風險，因為紙有可能有防霉物質或抗菌劑，而錫紙避免盛載酸性食物；軟性塑膠屬高風險，如發泡膠。此外，市民亦可避免揀選需高溫煎炸的食物，因為油的高溫容易使膠溶化，有機會慢性中毒或致癌。用餐後亦避免重用一次性餐具及器皿。

硬膠中的PP, PET是較好的食物容器，市民可留意刻在餐盒上的塑膠種類。(德國萊茵提供圖片)

食品容器檢測有需求　疫情下生意只跌1成多

餐廳使用的食品接觸產品，包括煮食用具、餐具、食品包裝、外賣餐具等的安全相當重要。他指出，即使疫情下，食品容器檢測需求亦不受影響，今年上半年整體生意只按年跌1成多。不少外國企業在香港採購資源，當中必須知道產品是否符合認證，因外國有法例規管容器的標準，要達標準才能出口。「不少貿易公司、餐具公司向廠家買貨之前，會委託我們檢測容器是否符合規格，甚至事後亦會委託我們檢測容器不同批次的狀況。」

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現時外國公司生意佔9成，香港公司只佔1成。樊兆中解釋，雖然有本地公司認為符合認證助建立良好形象，高質素的產品亦可定價較高，但香港未有立例規管食品容器標準，變相整體檢測需求不大，建議政府訂立明確指引，如自訂標準或跟從歐洲標準。

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記者：朱悅瀅

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