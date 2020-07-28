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美國聯儲局延長多個緊急貸款計劃至今年底

即市財經 22:24 2020/07/28

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美國聯儲局宣布將緊急貸款計劃延長3個月，至12月31日。

美國聯儲局宣布，將多個緊急貸款計畫延長至12月31日，並指相信延長計劃3個月將有助潛在參與者制定計劃，以及確定該等工具可繼續幫助經濟復甦。原本緊急貸款計畫於9月底到期。

美聯儲表示，延期適用於一級交易商和貨幣市場信貸工具、一級及二級市場信貸機制、大街信貸計劃（Main Street Lending Program）、定期資產擔保證券貸款機制（The Term Asset-Backed Securities Loan Facility）以及薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program Liquidity Facility）。

美聯儲於9項計畫中，有7項適用於是次延期，至於其他兩項，地方和州政府的貸款計劃為今年底到期，為企業提供短期貸款的商業票據融資貸機制將於2021年3月17日到期。

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