【地產人地產事@iM網欄】招聘全能地產代理 人工只得6000元？？！



近日，有一個地產公司的招聘廣告引起行內很大迴響。內容當然就是招聘地產代理，但當中要求的技能是五花八門，甚為有趣的。





其中包括：化妝，拍攝，愛冒險，愛音樂，有創意，懂剪片，愛玩，能説多國語言，外向，形象陽光開朗，有自信，能説廣東話，有車牌。哇，我説了這麼多，我也覺得累了。真的有人有那麼多條件嗎？真的有，我是其中一個。



來吧，展示！我老婆是專業化妝師，所以我身為男兒生，也略懂皮毛。拍攝剪片航拍，一直都有做，近年流行拍攝睇樓片，把樓盤帶到線上，令到很多代理都可以拍得一手好片。愛冒險愛玩，嗯，我去過珠穆朗瑪峰，應該也算很愛冒險吧。關於多國語言，我會兩文三語外加少少日文和泰文，應該合格吧。我也有車牌，車齡15年，除了一次在雪山發生意外，沒撞過，應該也合格。



但.....人工6000元，不是吧，要符合以上種種條件也只是6000元，你沒眼花，也沒看錯，這就是普遍市民都接觸得到的地產代理薪金。這世界公平嗎？以以上條件，正正常常做份工作理應也有兩三萬元月薪吧。 那我們在做什麼？



地產代理追求的，就是佣金和成功感。每一次能夠幫到客人置業或租房，賺取我們應得的佣金的時候，正正就是我們生存的意義。不要以為我們只是行行企企，飲茶灌水，看看房就月入豐厚，這絕對是錯誤的觀念。正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，所有資訊和資料都不是很容易取得的。往往我們每天都要不停不停的工作去換取一個服務客人的機會。我在此希望各位客人們能更加尊重我這一個行業，給予我們應得的佣金，令香港地產代理文化更健康，因為你眼前的經紀也可能是一個十八般武藝樣樣皆能的武林高手。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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